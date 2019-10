Feliz reencuentro de los Jonas Brothers con México

Alrededor de 8 mil personas se subieron la noche del pasado lunes a una "montaña rusa" de emociones comandada por tres hermanos: los Jonas Brothers.

Después de una separación de seis años; Nick, Joe y Kevin Jonas, regresaron a México haciendo la primera parada de su gira Happiness Begins Tour en el auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León, hasta donde llegaron fanáticos no sólo de la Sultana del Norte, sino también de ciudades cercanas como Torreón, Coahuila.

Desde la tarde del 28 de octubre, en la Central de Autobuses, podrían apreciarse decenas de jóvenes que arribaban de distintas partes del país portando playeras con la imagen de la banda de Nueva Jersey.

De ahí, tomaron camino hacia el Parque Fundidora, para hacer fila en el citado auditorio y tratar de obtener el mejor lugar para ser testigos del regreso de la agrupación.

A las 18:30 horas se abrieron las puertas del recinto y la fiesta comenzó, pues en el escenario ya se encontraba el DJ Deleasa, que amenizó la espera con sus mezclas musicales.

A las 8:25 de la noche tocó el turno del cantante Jordan McGraw, quien se ganó a la audiencia con temas como Met at a Party y Flexible.

Fue en punto de las 9:30 de la noche que el auditorio apagó sus luces y la felicidad comenzó. Los Jonas Brothers salieron desde lo alto del escenario en una plataforma mientras pirotecnia adornaba sus espaldas.

Ataviados en trajes naranja, verde y azul; Nick, Kevin y Joe, respectivamente, iniciaron el viaje musical con Rollercoaster, cimbrando el abarrotado auditorio con ensordecedores gritos de sus fanáticos.

La euforia aumentó al continuar con uno de sus principales éxitos, SOS, poniendo a saltar hasta a quienes estaban en butacas numeradas.

En el setlist siguieron algunos temas de su más reciente álbum, Happiness Begins, como Cool, Only Human y Strangers.

Con frases en español como "Te amo" y "Hola", los hermanos saludaron a sus fieles admiradores mexicanos, que enloquecían más al escuchar canciones del pasado como That's Just the Way We Roll y Fly With Me.

Fue todo un viaje en el tiempo, en el que a través de una gran pantalla, se mostraban imágenes de los hermanos reencontrándose con ellos de pequeños, dando paso a más hits, sin faltar algunos de sus carreras separadas como Jelous de Nick y Cake by the Ocean de Joe con DNCE.

Una de las canciones más coreadas fue Runaway, que cantan originalmente con Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha.

Los Jonas Brothers sorprendieron al complacer al público con Gotta Find You e Introducing me de la película de Disney, Camp Rock, protagonizada por ellos mismos y Demi Lovato.

A mitad de la velada, un piano descendió del techo para después aparecer Kevin a tocar Comback, mientras sus hermanos salieron uno tras otro poniendo su voz al tema.

Con otro cambio de vestuario, ahora en negro y rayas blancas, los Jonas Brothers pasaron al momento más emotivo con la balada When You Look Me in the Eyes, con la cual una pareja que se encontraba en él área Beyond se comprometió. Los intérpretes se dieron cuenta y no dudaron en felicitar a los próximos esposos.

Nick, Joe y Kevin agradecieron el apoyo a través de los años de sus seguidores y decidieron brindar con un shot de tequila, no sin antes expresar "Gracias, ¡te amo!".

La energía se desbordó al máximo con un popurrí de hits como Mandy, Paranoid, Play My Music, Hold On y Tonight.

La recta final llegó con Lovebug y Year 3000, éxitos con los que se despidieron de las 8 mil almas que no dejaban de aclamarlos.

Minutos más tarde, volvieron para "incendiar" el lugar con Burnin' Up mientras las llamas que salían del escenario elevaban la temperatura del recinto.

Finalmente, con la promesa de regresar pronto, los tres hermanos dijeron adiós con Sucker, marcando así un feliz reencuentro con México.