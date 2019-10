Advierten que médicos no están capacitados para prescribir cannabis

De cara al debate que se desarrolla en el Poder Legislativo, en torno a la eventual regulación del cannabis para uso médico, científico, lúdico e industrial, especialistas consultados por El Universal coinciden en que en México los médicos no están preparados para prescribir este tipo de medicamentos, puesto que no existen certificaciones médicas en la materia y persisten estigmas relacionados con adicciones.

Lorena Beltrán Franco, fundadora de Cannabisalud, advirtió la falta de educación en los profesionales de la salud con respecto a los productos con derivados de cannabis, la inexistencia de guías que indiquen la cantidad de dosis, así como de certificaciones oficiales en el sector público y privado.

"En el gremio médico no existe una cultura sobre los fármacos con contenido de marihuana, observamos una falta de educación. En las aulas no se toca el tema, no hay guías que establezcan protocolos sobre cómo usar los medicamentos, cómo dosificarlos. Es una preocupación grave porque aunque se regule, ¿quién los va a prescribir? No existen certificaciones ni a nivel oficial dentro de la Secretaría de Salud ni a nivel privado", lamentó.

Añadió que la ley también debe regular y especificar quién podrá recetar medicina con derivados de cannabis, así como estar en contacto con el paciente, aunque lo más importante es romper estigmas en cuanto al uso de estos medicamentos.

"Es muy persistente la idea de que al consumir aceite de cáñamo o cápsulas que contengan la planta uno se va a volver adicto y estas barreras no se han derribado ni en el ámbito profesional. Es muy problemático porque los pacientes que los requieren son los más afectados al no contar con la persona que los guíe", remarcó.

Jasiel Guerra, director de Fundación Ananda, mencionó que el uso de tratamientos basados en cannabis se debe impartir desde las facultades de Medicina en universidades.

"Quizá el reglamento permitirá que la gente ya no compre en internet o se informe más sobre los lugares legales y con los permisos necesarios para venderlos, pero si no tiene al profesional de la salud que le dé seguimiento a su tratamiento, que lo evalúe y dosifique la cantidad de aceite cannabinoide que requiere es un tema perdido. Si México no cuenta con personal preparado, si no se enseña en las aulas cómo prescribir estos tratamientos, la ley quedará en la nada".

A su vez, María Fernanda Arboleda Castro, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos por la Universidad McGill, de Canadá, celebró la eventual regulación del uso medicinal de la planta, "porque de esta manera los médicos se interesarán, sabrán que hay una manera legal de recetar estos fármacos. La regulación es un aliciente para la profesionalización en la materia", aseveró.

Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, A.C., afirmó que es importante que los profesionales de la salud se acerquen a este tipo de productos desde la parte médica, de la industria y terapéutica para alejarse de los tabús y del estigma de hacer algo ilegal.

"El ideal es que los profesionales de la salud se acerquen al conocimiento cannábico, se empapen de él y lo hagan suyo para que el día de mañana lo puedan prescribir. Que sepan cómo usar el cannabis en diferentes tratamientos, para combatir el cáncer, como método de cuidado paliativo, en investigación clínica, en fin. Debemos formar médicos bien capacitados y actualizados con respecto a este tema", explicó.

Enfatizó en que México las ganancias anuales del mercado de la marihuana oscilan los 50 billones de pesos, pero para sacarle provecho no basta con la regulación, sino que es necesario que la sociedad esté educada, y los primeros en hacerlo deben ser los profesionales de la salud.

"La regulación ayudará porque los pacientes ya no tendrán que importar sus medicamentos a costos elevados, porque el mercado puede ofrecer grandes ganancias al país, pero es fundamental alejar los estigmas de que quienes usen estos productos tendrán un efecto sicoactivo o que se convertirán en adictos. Es necesario que estemos educados y los primeros de la fila deben ser los médicos. Ellos se convertirán en la guía para prescribir estos medicamentos, dosificarlos, darle confianza a la gente", señaló.

Suárez Rodríguez mencionó que la profesionalización de los médicos también abonará para erradicar el mercado negro de los fármacos con contenido cannábico.

"Si yo como paciente tengo un médico que me recete, que me explique, que me guíe, entonces será innecesario que me meta a buscar en internet, que compre a través de páginas como Mercado Libre o por Facebook. La educación es nuestra mejor arma para explotar este mercado, atender a los pacientes que lo necesiten y acabar con la venta ilegal", destacó.