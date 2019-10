'Dreamers' marchan para defender DACA

Al grito de "esta es nuestra casa", dos centenares de jóvenes "dreamers" y activistas proinmigración iniciaron este sábado una marcha de 370 kilómetros y 18 días desde Nueva York hasta Washington, donde el 12 de noviembre comienza un juicio decisivo sobre el programa DACA, que evita sus deportaciones.

En un parque del sur de Manhattan y con la Estatua de la Libertad de fondo, organizaciones civiles y cargos políticos, entre ellos la fiscal general del estado, Letitia James, ofrecieron su apoyo a estos "caminantes" que no pararán hasta llegar a las escaleras del Tribunal Supremo y reivindicar los derechos de los inmigrantes del país.

El Supremo escuchará ese día los argumentos de los defensores del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), creado en 2012 por orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, frente a los de la actual Administración de Donald Trump, que anunció su intención de rescindirlo en 2017.

Una vez escuchados los argumentos, el más alto tribunal del país decidirá en la primera mitad de 2020 si el presidente Trump tiene poder o no para poner fin al DACA, que protege de la deportación y permite trabajar legalmente a sus beneficiarios, más de 700,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como "soñadores".

Uno de organizadores de la marcha es el mexicano Martin Batalla Vidal, que hace dos años demandó a Trump en una corte federal en Nueva York para combatir la rescisión del DACA y dio lugar a un caso al que sumaron otros beneficiarios como él y la oenegé Make The Road, de la que es integrante.

En declaraciones, Batalla, de 28 años, afirmó que quiere "ser la voz" no solo de los beneficiarios del DACA, sino también del TPS (Estatus de Protección Temporal), que ha sido eliminado para varios países y afecta a unas 300,000 personas, así como "para los once millones de indocumentados que no tienen alivio migratorio".

Marchan