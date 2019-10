Portera de León frustrada por acción de anti Fair Play de Tigres

A través de su cuenta de Twitter (@itzayana_glez), Maricruz González, portera del León, aseguró sentir frustración por lo sucedido la noche del jueves, cuando los Tigres le anotaron a La Fiera, debido -en gran parte- a que la guardameta se distrajo al querer ayudar a una futbolista de las regiomontanas que aparentemente estaba lesionada.

"Lo que sucedió el día de ayer en el juego es una lástima, algo que me deja con mucha frustración", publicó la chica. "Agradezco el apoyo que me ha dado el Club León, el compañerismo de mi equipo y el ánimo que las personas me brindan en redes sociales".

Esa anotación representó la victoria de las norteñas (1-0) y González aprovechó para recordar que lo importante es el Juego Limpio: "Que nuestro ejemplo como futbolistas sirva también para reflejar valores deportivos, es una responsabilidad que hoy se hace más grande".

La acción se dio menos de una semana después de lo sucedido con el plantel varonil de los Tigres, que hizo dos goles al Veracruz mientras los Tiburones Rojos no se movían en el campo, como protesta por la falta de pagos.