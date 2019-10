'Deadpool' acepta su derrota ante el 'Joker' con épica felicitación

A través de Twitter, Reynolds compartió una imagen de las emblemáticas escaleras que aparecen en la película, donde 'Arthur Fleck', convertido en 'Joker', interpreta pasos de baile antes de ser perseguido por la policía.

Sin embargo, en la imagen se aprecian varios nombres escritos en cada escalón: 'Neo', 'Pennywise', 'Jesus', 'Hugh Jackman', 'The Wolfpack', 'Mr. Grey', 'Ted', y encabezando la lista, el de 'Deadpool'.

Con esto el actor canadiense dejó claro que la película más taquillera de todos los tiempos con clasificación 'R', ha sido Joker, derrotando incluso a las cintas Deadpool y Deadpool 2, que gozaban de este título.

"Las publicaciones de felicitación de taquilla clasificadas R no son como las que estás acostumbrado...", agregó en la publicación.

El tuit de Reynolds se ha convertido en viral consiguiendo más de 36 mil me gusta, a poco más de una hora de haberlo publicado.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f