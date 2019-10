1932: Nace Sylvia Plath, escritora estadounidense especialmente conocida como poetisa

“Morir/ es un arte, como todo lo demás/Lo hago excepcionalmente bien”, solía decir Sylvia Plath, cuyo conocimiento de su obra se ha visto a menudo desplazado por el de los mitos y la tragedia misma que acabó con su existencia.

Plath nació en Jamaica Plain, suburbio de Boston, Massachusetts, el 27 de octubre de 1932, en el seno de una familia de ascendencia alemana.

Sus biógrafos refieren que desde temprana edad mostró talento para la poesía, género que abordó desde los ocho años.

También consignan un temprano diagnóstico de bipolaridad que la condujo a un primer intento de suicidio a los 17 años, lo que propició que estuviera en tratamiento psicológico.

Una biografía difundida por el sitio especializado en literatura A media voz señala que, tras ese episodio, pudo graduarse con honores en 1955, en el prestigiado Smith College y obtuvo una beca Fulbright para la Universidad de Cambridge.

Fue allí donde consolidó su gusto por la poesía y donde también conoció al poeta británico Ted Hughes, con quien se casó en 1956.

Su menguada salud, sumada al divorcio en 1962, la llevaron a quitarse la vida un año después.

Se sabe que los primeros poemas de Plath fueron recopilados en el libro El coloso (The Colossus), el cual fue bien recibido por la crítica, pese a que se considera carente del drama de sus obras posteriores.

Conocedores de su obra destacan que en Ariel, de 1965, y Tres mujeres, de 1968, Sylvia dota de una nueva visión a su poesía.

Otros poemarios suyos son: Árboles de invierno (1971) y Poemas completos (The Collected Poems), ambos póstumos.

En el terreno de la prosa, destaca La campana de cristal (The Bell Jar) que escribe bajo el seudónimo de "Victoria Lucas"; Cartas a casa (Letters home), enviadas a y editadas por su madre; Johnny Panic y la Biblia de sueños (Johnny Panic and the Bible of Dreams) y Los diarios de Sylvia Plath (The Journals of Sylvia Plath), entre otros.

En su haber también hay obras para niños (The Bed Book, The It-Doesn't-Matter-Suit, Collected Children's Stories, Mrs. Cherry's Kitchen) y varias traducciones al español.

Su obra, destacan sus biógrafos, fue reconocida posteriormente, gracias al impulso del propio Hughes, quien se encargó de promoverla.

Sobresale el hecho de que Plath es la primera poeta en recibir “post-mortem” el Premio Pulitzer por el conjunto de su obra.