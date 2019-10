'Habrá mayor control en plazas', asegura secretario de Educación

El secretario de Educación Pública en México, Esteban Moctezuma Barragán, declaró durante su visita a Torreón que habrá mayor control en el tema del otorgamiento de las plazas de maestros en todos los estados para evitar actos de corrupción y transparentar las vacantes.

"Una buena parte del presupuesto educativo se va a sueldos y salarios de maestras y maestros. Lo que tenemos ahora en las nuevas leyes es que haya un control mucho más transparente para evitar cualquier tipo de corrupción dentro de la secretaría o por parte de los sindicatos. No solo en materia de manejo de plazas, sino también de trámites administrativos como cambios de adscripción entre una escuela y otra. Todo se está diseñando en un proyecto de lineamientos", señaló Moctezuma.

Con dichas acciones, lo que se busca es evitar que continúen prácticas como que los maestros se acerquen a los líderes sindicales para obtener una plaza, un cambio de adscripción o alguna promoción.

"Para que a través de estos lineamientos, todas las plazas se metan dentro de un sistema que sea público, de manera que se podrá saber todas las vacantes y dónde están. Los maestros que quieran aspirar a cualquiera de estas plazas lo van a poder hacer de manera directa, y el resultado también va a ser público, de manera que se busca la transparencia", mencionó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sobre la evaluación de los maestros, Moctezuma Barragán dijo que esto se habrá de efectuar con la finalidad de mejorar y que los maestros conozcan sus áreas de oportunidad y cuenten con la capacitación necesaria. "Se llevará un escalafón horizontal donde el maestro podría tener un aumento salarial con base en su logro a través de la capacitación".

En Coahuila, se otorgaron mil plazas docentes en nivel básico a los aspirantes que obtuvieron resultados aprobatorios en el examen de ingreso a través de la convocatoria de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en el mes de agosto.

El secretario también mencionó que aún no se definen los presupuestos, pero estima un crecimiento en términos reales. "Es una prioridad del señor presidente de la república. Estamos viendo con la Secretaría de Hacienda la distribución del mismo en todo el sector. Todavía no se autoriza el presupuesto, tiene un crecimiento en términos reales, no sabemos exactamente cuál es el presupuesto que se va a aprobar, porque hay muchos temas que están a discusión", dijo el secretario.

El presupuesto de todo el sector educativo está cerca de los 700 mil millones de pesos en tres ramos, pero el funcionario federal especificó que eso no es una muestra clara de las prioridades, porque estas se definirán por programa.

Respecto a la infraestructura educativa mencionó que se tiene una reunión pendiente con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pero indicó que sí habrá apoyo para la educación tecnológica y recordó que hay un presupuesto para infraestructura escolar a través del programa La Escuela es Nuestra, además de becas para estudiantes.

Asignación

Este año en Coahuila se otorgaron 2% más plazas que en 2018.