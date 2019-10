Muere motociclista aún no identificado

Veloz conductor arrolla a motociclista sobre la carretera a El Esterito, de Torreón. Al arribo de las autoridades el hombre ya no contaba con vida y hasta el momento el fallecido no está identificado.

El accidente ocurrió minutos después de las 6:30 de la mañana, sobre la carretera a El Esterito, a la altura de la entrada a la colonia Jardines Universidad, al oriente de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba por dicha carretera, cuando en un momento fue brutalmente impactado por el conductor de una camioneta en color gris.

El impacto provocó que el motociclista saliera proyectado en sentido contrario de la motocicleta que manejaba, terminando sobre el pavimento aproximadamente a 30 metros del vehículo.

Hasta el lugar del accidente se dieron cita agentes de Tránsito y Vialidad, seguidos de los agentes de la Policía Civil Coahuila, así como de los paramédicos de la Cruz Roja, mismos que al tomar los signos vitales del motociclista encontraron que ya no contaba con vida, declarando su muerte de manera oficial.

El área fue acordonada por los agentes estatales, mismos que esperaron el arribo del agente investigador del Ministerio Público, así como de los Peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I, quienes tomaron las evidencias necesarias para después trasladar el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor.

El motociclista fue ingresado al Semefo en calidad de no identificado, ya que entre sus pertenencias las autoridades no encontraron alguna documentación oficial. Se trata de un hombre no mayor a los 40 años de edad, de complexión robusta, tez morena, mismo que vestía pantalón de mezclilla, botas industriales, playera en color gris con manchas de aceite y chamarra en color negro.

Como evidencia, las autoridades localizaron sobre la carretera fragmentos de vehículo en color gris, posiblemente que se desprendieron de la unidad que arrolló al motociclista.

Las autoridades de la Fiscalía ya abrieron la carpeta de investigación correspondiente, a fin de dar con el paradero del conductor responsable de la muerte del motociclista.