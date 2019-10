Deja en custodia la Belisario Domínguez

La activista Rosario Ibarra, quien recibió la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado, le dio la custodia de la presea al presidente Andrés Manuel López Obrador como compromiso de que él hará justicia por las víctimas de los desaparecidos y combatirá la impunidad, ignominia y perversidad de los gobiernos anteriores.

"Querido y respetado amigo: Dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento, y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector", expresó en voz de su hija Claudia Piedra Ibarra.

La excandidata presidencial y exsenadora del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que las familias del Comité Eureka siguen igual que hace tantos años y no sólo porque continúen en la búsqueda de los suyos, sino porque "seguimos recibiendo escarnio y burla de los funcionarios".

María del Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra, no acudió a recibir la medalla a la antigua sede del Senado, la Casona de Xicoténcatl, por motivos de salud; sin embargo, sus hijas, Claudia y Rosario, fueron las encargadas de tomar la presea y de leer un discurso en su nombre.

En la carta que envió la nominada al Premio Nobel de la Paz, y al retomar las palabras de su nieto, dijo que ha pasado casi un año del inicio del gobierno de López Obrador, el cual era añorado y con el que no habría ningún obstáculo que salvar o acuerdo que negociar para encontrar a sus desaparecidos, pero no ha sucedido de esa manera. Por ello, indicó, la ira de su nieto es justa, pues no ha terminado la angustia que tanto los agobia, y que poco a poco les ha aniquilado su existencia.

"Abuela, qué bien que muchas personas estén felices por ese galardón que te van a entregar. Sé que llevan más de 40 años luchando y esperando para que las cosas cambien (…). ¿Y qué ha pasado? Más de un año de este gobierno [encabezado por López Obrador], que creyeron firmemente que sería el añorado y con el cual no habría ningún obstáculo que salvar o acuerdo que negociar, como antaño, y no ha sido así", externó su hija.

Rosario Ibarra afirmó en su mensaje que el puñal clavado tan profundo por los malos gobiernos tal vez sea retirado, pero que la herida abierta sólo dejará de sangrar cuando "sepamos dónde están los nuestros", e incluso así, dijo, quedará por siempre una cicatriz indeleble que les recordará lo sufrido y que no permitirá que su conciencia se aquiete mientras haya injusticia.