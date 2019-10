Reitera Zermeño apoyo a agentes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, les refrendó su apoyo a los elementos de Tránsito Municipal que fueron capacitados en Formación Equivalente y ahora son Policías Viales. Los exhortó a que utilicen sus celulares y graben a la ciudadanos "altaneros y majaderos" que se comporten de manera inadecuada, con el fin de tener evidencia ante cualquier acusación.

"Yo quiero decirles que estamos con ustedes, que reflexionemos sobre nuestra actitud con el ciudadano. Quiero pedirles que sean firmes, que apliquen la ley, que apliquen los reglamentos, que respeten al ciudadano y si alguien se comporta de una manera inadecuada, altanera, majadera, prepotente, tengan prudencia, ustedes tengan la cabeza fría. Si es necesario tómenle los datos, déjenlo ir y no se metan en problemas", recomendó Zermeño.

El presidente municipal señaló que ahora todos los ciudadanos cuentan con celulares que pueden grabar y editar los operativos de los agentes viales, donde siempre va a suceder que "son los malos de la película". "Si tienen que usar los celulares ustedes, úsenlos. Está la versión de una persona, pero también ustedes pueden grabarlo y así podemos tener evidencias de lo que realmente sucede", declaró.

El edil también aconsejó a los agentes a tener la cabeza fría en los casos en que se le pase la mano a algún ciudadano. "Tengan la cabeza fría para tomar sus datos, porque lo vamos a detener. No va a haber impunidad, no vamos a permitir que se burlen de ustedes, los vamos a defender. Sientan que tienen el respaldo para hacer las cosas bien, y si a ustedes se les pasa la mano, los vamos a sancionar".

Les recordó que la mayor parte de ellos son agentes que vienen de anteriores administraciones municipales y destacó que seguramente habrán de valorar lo que su Gobierno está haciendo por el servicio.

Anunció que se les incrementará el sueldo el año entrante, más que a los empleados municipales. Se les renovarán sus uniformes y además los elementos recibirán un aumento en lo que respecta a su seguro de vida, que ahora es de solo 350 mil pesos.

También dijo que se adquirirán 25 nuevas motocicletas. "La cara del municipio la dan ustedes, la dan los policías, la dan las personas que permanentemente son atendidas por ustedes", dijo.

Zermeño Infante les expresó que se sintieran servidores públicos. "Siéntanse que son la cara y representación del Gobierno de Torreón. Yo reconozco todas las buenas acciones que hacen todos los días. Los medios no dan cuenta de cuando ustedes están en los cruceros dándoles el paso a las personas discapacitadas cuando tienen que hacer operativos en eventos masivos".

También reiteró durante su intervención que los policías viales no andarán armados.

"Qué bueno que los agentes de Vialidad tomen cursos de Derechos Humanos, de trato al público, de materia penal y también de manejo de armas. Yo no quiero que anden armados los agentes de Vialidad, pero en México hay estados, y pongo el ejemplo de Chihuahua, donde los agentes sí lo están y nadie se asusta".

Jorge Zermeño se refirió a los medios de comunicación y expresó que no hablan de las labores que realizan los agentes de tránsito. "De todo eso no hablan los medios, pero sí hablan cuando alguien graba algún video que a veces lo editan cuando existe alguna agresión de parte de algún ciudadano a ustedes y a lo mejor alguna mala actuación de algún elemento. Esta es la imagen que a veces se quiere proyectar de agentes de vialidad que no saben comportarse. Ustedes lo saben más que nadie, a nadie nos gusta que nos detengan porque vamos manejando usando con el celular o en estado inconveniente. A nadie le gusta que lo paren en un alcoholímetro y después de hacerle una prueba le digan que debe pagar una multa y ser detenido, a nadie le gusta", expresó.

El alcalde pidió a los medios de comunicación "que nos acompañen hasta altas horas de la noche en los alcoholímetros, para que vean lo que sucede. No estamos en una acción recaudatoria, como se quiere decir permanentemente. Qué lástima que no están los regidores del PRI, que todo el día hablan de eso".

Aseguró que la mayor parte de la recaudación es para el Gobierno del estado y no para el Municipio. "Hay que decir la verdad, las multas van desde 2 mil hasta 12 mil pesos. Chequen lo que sucede cuando a veces les cobran 2 mil pesos y el moche es por alguna otra cantidad, no en el municipio, en el Ministerio Público. Así se distorsionan las cosas".