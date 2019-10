Se agravará sanción por robo de vehículo

n Coahuila se agravarán las penalidades por Robo de Vehículo cuando el delito se cometa en forma conjunta con la retención de su conductor y/o sus ocupantes. Actualmente, la sanción es de seis a 12 años de prisión en un concepto simple, pero con las reformas al Código Penal pasarán hasta 24 años, ya que se suman las dos conductas.

Se trata de una nueva tipificación de delito dentro del Código Penal de Coahuila al que se le hacen adiciones en el marco de la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado y que se espera sea autorizada en lo que resta del mes, para que entre en vigor a principios de noviembre, dijo el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.

Luego de ser aprobada por el congreso, la modificación al Código Penal entrará en vigor en noviembre.

Márquez Guevara expresó que este tipo de delitos no se cataloga como secuestro debido a que "la retención temporal no tiene la misma naturaleza, el objetivo es el vehículo y además no se pide rescate. El fin es privar de la libertad al conductor para evitar que pida auxilio de inmediato, de ahí que en este contexto, la tipificación fue más específica atendiendo a un factor que se da de manera simultánea. Por eso es muy importante duplificar el plazo de la penalidad".

El fiscal explicó que en Torreón la iniciativa lleva la propuesta de adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

El efecto que se busca es agravar las penalidades e inhibir la comisión de este delito que "se consigna en la iniciativa que, particularmente en la Laguna, se han presentado una serie de eventos violentos que representan una afectación directa a los bienes jurídicos protegidos por nuestras leyes, como el patrimonio, la salud, la libertad y seguridad de las personas".

Márquez comentó que se da respuesta a las demandas de diversas organizaciones y organismos empresariales. Dice que los delitos se van transformando y en esa medida las leyes se tiene que adaptar. "Esto es resultado de una iniciativa conjunta en la que la FGE se sentó con legisladores, del Poder Judicial y las propuestas de los organismos empresariales", sentenció.

Serán 24 años de cárcel