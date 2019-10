Separan a director de escuela primaria

David Landeros García, director de la Escuela Primaria Federal "El Niño Artillero", turno vespertino, será separado de su cargo por múltiples indicios de pruebas en su contra que indican un comportamiento inapropiado de su parte, informó la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería.

La escuela se encuentra ubicada en la colonia Braulio Fernández Aguirre en Torreón, donde desde hace tiempo se suscita un conflicto entre el director y el personal docente, situación de la que ya tomaron conocimiento las autoridades estatales y el propio Sindicato de la Sección 35 del SNTE.

"El director ya tiene antecedentes de irregularidades en otras escuelas donde estuvo antes de ésta. Con lo que nos mostraron los maestros es suficiente para abrir la investigación e incluso un proceso que llevará el jurídico", dijo Rentería.

Así, el titular del área jurídica de la Coordinación de Servicios Educativos, Manuel Silveira Hernández, ya es el encargado de abrir este proceso y la probable separación del cargo ante las evidencias de mensajes no adecuados mostrados.

Rentería informó que habrán de notificar al director y que en su lugar estará la supervisora de zona escolar correspondiente de momento en esta escuela donde hay alrededor de 70 alumnos.

El responsable jurídico también tomará testimoniales para apoyar la investigación y las medidas que adopta la coordinación en beneficio del plantel educativo, tanto del personal docente como de los alumnos.

Rentería aseguró que no permitirán comportamientos inadecuados y por lo tanto se habrán de aplicar las medidas y en su caso las sanciones correspondientes.

El director primero denunció presuntos malos tratos que los profesores daban a los alumnos de primero a sexto grado en el turno vespertino. Ventiló públicamente una indisciplina laboral por parte de los seis profesores del plantel. Dijo que el viernes 18 de octubre, sin ser un día feriado ni haber motivo alguno, suspendieron las clases y que había situaciones de violencia no notificadas.

No obstante, el colectivo docente e intendente de la Escuela Primaria El Niño Artillero respondió ante los presuntos malos tratos de los que se les acusó por parte del director del plantel y la Mesa Directiva de Padres de Familia, de la cual señalan que no está debidamente constituida.

Aseguraron que han sufrido acoso laboral y sexual de parte del directivo David Landeros García y existe una queja ante la Secretaría de Educación, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

El colectivo señaló que Landeros no cumple con los lineamientos y que por ello acudieron ante la supervisora de la Zona Escolar 531 el dos de septiembre y a la CDHEC el día 20 del mismo mes, instancias ante las cuales indicaron que el director tiene una actitud prepotente, no acepta las críticas, no permite cualquier acercamiento entre compañeros, entre otras acciones.

Asimismo, expresaron que condiciona distintos recursos a los alumnos como zapatos, libros de texto y otros materiales.

Por otro lado, respecto a los empujones o peleas que tienen los niños entre compañeros, el colectivo docente pudo comprobar a esta casa editorial que existen bitácoras firmadas por el director, resultando falso que esta situación no le es notificada.

De igual forma, se constató que debido a una asamblea extraordinaria del sindicato al que pertenecen se suspendieron las clases el viernes 18 de octubre.