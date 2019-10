'Que hagan los operativos del Alcoholímetro con legalidad', pide activista

Que hagan los operativos del Alcoholímetro pero con legalidad y respeto. Sin cometer abusos ni generar miedo entre los ciudadanos. Por la manera que los hacen parece que lo único que quieren es recaudar dinero", señaló Martha Téllez Girón, activista desde hace más de 10 años en favor de los perros abandonados.

Téllez declaró lo anterior luego de permanecer detenida desde la 1:40 de la madrugada de este domingo. Durante un operativo del Alcoholímetro los agentes de tránsito le dijeron que "traía arriba de 4 y eso ya no era multa, sino cárcel".

"Es lo que los agentes dicen. Pero a mí no me dieron ningún comprobante de mi grado de alcoholismo. Yo me tomé tres cervezas con unas amigas y a esa hora iba a mi casa en Palmas San Isidro", dijo Téllez.

La noche de este sábado el puesto de revisión estuvo en el bulevar Constitución, en el tramo de la calzada Colón y Cobián, en la curva.

La activista dijo no temerle a la crítica ciudadana por haber salido y tomar tres cervezas, "borracha no soy, asesina tampoco", enfatizó.

Dijo que lo que la molestó y le genera impotencia es "la manera en como los tránsitos revisan a una y aseguran cosas que son imposibles de demostrar. Nomás la detienen a uno y se la llevan sin más". Explicó que hasta las 5 de la mañana la pasaron a una celda junto a otras cinco mujeres detenidas presuntamente por faltas relacionadas con el consumo de alcohol. "Ahí no hay servicios sanitarias. Una orina en una tina de plástico".

Martha salió este domingo poco después de las 11:30 de la mañana de la "Colón", como se le llama a los separos policíacos contiguos a los Tribunales de Justicia Municipal.

Durante las horas en que permaneció encerrada publicó en sus redes sociales fotografías de ella tras las rejas. También realizó una transmisión en vivo para mostrar las condiciones del lugar.

Su camioneta fue remolcada con una grúa y aseguró desconocer la empresa que se la llevó ni cuánto le va a cobrar. Lo único que le dijeron fue que acudiera mañana lunes al corralón.

Por lo pronto, Téllez dice que pagó 6 mil pesos para que le dieran libertad y su familia fue por ella. "Todavía faltan las otras multas. Yo creo que será algo así como 12 mil pesos. No protesto por la multa, exijo que me entreguen mi ticket de la prueba que me hicieron. Porque no me dieron nada", reclamó.