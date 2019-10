Manterola regresa con ritmo urbano

AGENCIAS

Tras varios años de ausencia musical, la cantante mexicana Patricia Manterola vuelve y lo hace contagiada de los ritmos urbanos, a través del tema Leyenda, compuesto por Erika Ender, coautora del éxito mundial Despacito.

La exintegrante del grupo Garibaldi comentó que si bien tenía planeado regresar, no pensaba hacerlo tan pronto, pero debió programarlo cuando se perfilaba a la final del certamen ¿Quién es la máscara?, que la colocó en el segundo lugar.

"Cuando vi que mi personaje 'Lechuza' comenzó a conectar con la gente de una manera mágica, pues me salvaban y me salvaban, entré en angustia. Pensé que no tenía música nueva que ofrecer al público y que el programa me estaba dando la oportunidad de hacerlo", comentó.

Entonces, se comunicó con el productor musical panameño Luigie "Lugo" González para solicitarle un tema en poco tiempo y éste le dijo que tenía un par de canciones listas, una era con Erika Ender, quien es amiga de Manterola, incluso, la invitó a su boda en 2010.

"El arreglo de la canción lo hizo Luigie. Siempre me ha gustado el pop con fusiones de pop latino o con banda. Lo que esta canción tiene de especial es que se trata de un pop urbano, pues todo lo que ahorita está funcionando es el género urbano, sin demeritar las grandes canciones", apuntó.

La intérprete de temas como Quiero y Que el ritmo no pare, dijo que el público le pedía volver a un estilo de baile y Leyenda lo tiene. Precisó que la letra es muy actual porque abunda en una mujer empoderada que sabe pedir lo que quiere en cuestiones del amor.

"Me gusta reinventarme, arriesgar y fusionar géneros musicales. Me apasiona la búsqueda de nuevos sonidos que sorprendan y le entreguen al público lo mejor. Ojalá que se convierta en un himno femenino que ponga a bailar a todos", destacó ante la prensa.

A la espera de que el público reciba con gusto su próximo material, mencionó que en el futuro le gustaría interpretar a dueto con Daddy Yankee, De la Ghetto, Pedro Capó o Jason Derulo. Adelantó que, a principios de 2020, Leyenda tendrá un remix y una gran colaboración, pero prefirió guardarse los detalles.

Luego de las fotos que, posando en traje de baño, publicó hace unos días a través de su cuenta de Instagram, Paty Manterola dijo que desde hace varios años se convirtió en vegana y procura rutinas de ejercicio y yoga para mantener su cuerpo delgado.

"No tomo alcohol, no bebo café y no fumo. Todas esas cosas suman y se van reflejando. Lo hago porque me hace sentir bien y saludable, me hacen llevar un estilo de vida muy sano".

Dijo que hasta hace poco ella era la única vegana en su casa, incluso tenía que cocinar dos tipos de platillos para que todos comieran. Sin embargo, un día su esposo Forrest Kolb le externó que deseaba volverse vegetariano.

Más tarde, su hijo Lucca de 7 años, le comentó que no deseaba se asesinara a más animales para después comérselos y que también quería optar por alimentarse sólo con vegetales y frutas. El mismo régimen dietético ya lo adoptaron sus gemelos Matteo y Alesso, de seis años.

"Empezaron poco a poquito. Mis hijos nos ven en casa hacer yoga, meditamos juntos. Lo vieron más como ejemplo que como obligación", resaltó la también actriz, quien hace unos días perdió a su padre, víctima de un paro cardiaco.

Al respecto, platicó que la final de ¿Quién es la máscara? se la dedicó a él. "Le dije que me hubiera encantado que viera conmigo este resultado, pero sé que donde está lo vibra y lo siente".

"Dios y el universo me han enviado emociones tan opuestas, porque no tienen comparación, como la pérdida de mi papá y ganar el cariño del público. Estoy viviendo mi proceso de duelo y no lo quiero maquillar, recibo con los brazos abiertos todo lo que estoy sintiendo".

Confesó que ha tenido días con ganas de llorar, pero otras veces se enoja y a su padre le reclama que se haya ido. "Hubo un día en que amanecí absolutamente en paz, es un proceso. Hay gente que sin saber esto, me ha regalado su amor y leer sus mensajes son como un bálsamo para mi alma, me siento muy arropada", concluyó.