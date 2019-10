Pugnarán por leyes menos 'agresivas'

Empresarios Lerdenses Asociación Civil (ELAC), pedirá la intervención de los congresistas locales y federales a fin de que en las leyes secundarias de la reforma fiscal no se criminalice al empresariado sin fundamento.

Esto luego de que se incluyera la defraudación fiscal en el catálogo de delitos de la delincuencia organizada y otras medidas que no consideran como las más idóneas.

"Viene muy agresiva, viene muy dura, deja en muchos aspectos desprotegido al empresariado, sabemos de fondo lo que se persigue que es evitar la venta de facturas apócrifas que de acuerdo a los datos que nos da la prensa nacional se habla de miles de millones de pesos de daños muy onerosos a la Haciendas Pública, y entiendo que de fondo es lo que se busca y está bien tenemos que estar dentro de la legalidad", dijo Mario Alvarado, presidente de ELAC.

Sin embargo, señaló que desafortunadamente la ley aplica para todo tipo de negocios y "si yo tengo la mala suerte de que alguno de mis proveedores no está bien en todas sus situaciones fiscales y me detectan que hago compras, puedo resultar dañado aunque yo y mi empresa no estamos haciendo nada malo, ese tipo de detalles es lo que nos preocupa".

Considera que la reforma desincentiva la generación de nuevas empresas, por lo que en el afán de trabajar de la mano con el Gobierno para la generación de empleos, buscarán que las leyes secundarias se especificas y menos duras con el empresariado.

"De fondo está bien, pero lo que no nos gustan son las formas, vamos a buscar una reunión, ya tuvimos una a través del CLIP con el diputado Marcelo Torres, vamos a reunirnos con diputados de Durango para hablar sobre este tema".

Mientras tanto continuarán analizando la reforma y con base al consenso determinarán otras posibles acciones a seguir.