Demandan a Justin Bieber por foto

Justin Bieber fue demandado por el fotógrafo Richard Barbera en una corte federal de Manhattan, Nueva York, por publicar en sus redes sociales una imagen protegida por derechos de autor.

De acuerdo con el portal Page Six, el experto de la lente asegura que el intérprete de Lo siento subió a su cuenta de Instagram una imagen de su autoría el pasado 13 de marzo, sin tener los permisos legales para utilizarla.

La fotografía, titulada Me and my guy, captó de inmediato la atención de los seguidores del artista, generando más de tres millones de “me gusta”. En la imagen se ve a Justin vestido con una camiseta gris, saliendo de un auto junto con Rich Wilkerson Jr., pastor de la Iglesia Vous.

A pesar de la demanda, la instantánea del cantante de 25 años, recién casado con Hailey Baldwin, continúa en su red social.

Según confirma E! News, Barbera pretende que el intérprete originario de Canadá repare el daño económicamente por violar la ley de los derechos legales de autor, la reproducción no autorizada y la exhibición pública, aunque no especifica el monto que solicita.

“Barbera es el autor de la fotografía y en todo momento ha sido el único propietario de todos los derechos, títulos e intereses sobre ella, incluidos los derechos de autor de la misma”, indican los documentos presentados en la corte, refirió el medio de comunicación.

En su cuenta de Instagram, Bieber publicó un breve mensaje a manera de respuesta, en el que simplemente afirmó que “incluso los paparazzi saben cuál es el trato”, seguido de una imagen en la que aparecen dos fotógrafos listos para disparar.

Los seguidores del ganador del American Music Award al Mejor Álbum Pop/Rock (2016) de inmediato se volcaron para defenderlo en las redes sociales. Muchos comentaron el hecho de que le quieran cobrar derechos de una foto de él mismo.