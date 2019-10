Acaba la carrera de CC Sabathia

- La carrera de CC Sabathia llegó a su fin. El zurdo de 39 años fue sacado ayer del róster de los Yanquis en la serie de campeonato de la Liga Americana tras dislocarse la noche previa la articulación del hombro de su brazo de lanzar en la octava entrada del cuarto juego que los Yanquis perdieron 8-3 ante los Astros.

"Me parece adecuado: he lanzado hasta que ya no pude más", declaró Sabathia, quien tenía un cabestrillo en el brazo y la gorra de los Yanquis con la visera hacia atrás, durante una conferencia de prensa en el Yankee Stadium.

El lanzador contó la conversación que tuvo con su esposa.

"Anoche dije a Amber que éste era el mejor final para mí por la sensación que me ha acompañado, que me gustó estar en el bullpen, salir trotando, sentirme en verdad bien; considero que para julio del año entrante más o menos 'creo que podré lanzar'", agregó.

Sabathia fue sustituido en el plantel por el lanzador derecho Ben Heller. Nueva York está abajo 3-2 en la serie al mejor de cuatro partidos. Incluso si los Yanquis conquistaran el banderín de la Americana, Sabathia no estaría en condición de regresar al roster activo. Señaló que le harán una imagen de resonancia magnética para determinar si necesitará una cirugía.

"Me dolía mucho anoche y hoy. Me despertaba, no dormí bien", afirmó Sabathia. "Lo tengo muy adolorido y el dolor ha tenido gran intensidad desde ese lanzamiento".

Sabathia, quien fue seleccionado para seis Juegos de Estrellas y ganó con Cleveland el trofeo Cy Young de la Liga Americana en 2007, terminó con foja de 251-161 y 3,093 ponches en la campaña regular. Había anunciado antes de la temporada que la actual sería su última y en cuatro ocasiones fue enviado a la lista de lesionados debido a un problema en la rodilla derecha. El zurdo aspiraba a un último octubre bajo los focos y pasó al bullpen.

Sabathia dijo que se lastimó al lanzar una recta cortada de 92 mph, bateada por el cubano Aledmys Díaz.

"Cuando solté la pelota, sentí que mi hombro se fue con ella", declaró el serpentinero.

Sabathia efectuó tres lanzamientos más contra George Springer, y mantuvo las 91 mph. Se retiró del montículo y se dirigió a la segunda, haciendo movimientos de estiramiento con el brazo.

"Fue la manera perfecta en cierta forma", dijo el mánager de los Yanquis Aaron Boone. "Nos dio todo lo que tenía y lo dejó todo en el montículo. Aunque es triste verle partir, también tiene un elemento magnífico de una manera extraña".