Formalmente no hubo una detención de Ovidio Guzmán: Sedena

Formalmente, no hubo una detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

En conferencia de prensa, el titular de la Sedena mencionó que durante las balaceras registradas el jueves resultaron heridos un oficial y ocho elementos de tropa detenidos y liberados sin lesiones.

"En el afán de obtener un resultado positivo, se actuó de manera precipitada con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencias", dijo el titular de la Defensa Nacional.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, manifestó que se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán porque si bien se busca lograr la paz en el país, no será a costa de convertir a México en un cementerio.

Desde Culiacán, y acompañado por los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, el funcionario federal sostuvo que "no hay falta del Estado ni ausencia del gobierno federal en esta decisión".

Fue un operativo fallido, subrayó.

"No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social, no vamos a regresar al tiempo de las masacres generalizadas... Vamos a acatar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ha sido", expresó Durazo.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de ordenar la liberación del hijo del que fuera líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para evitar bajas entre las fuerzas de seguridad y los vecinos de Culiacán.

"Tomaron decisiones que yo respaldo, avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos", expresó el presidente.

Recordó que Ovidio Guzmán tenía una orden de aprehensión provisional con fines de extradición, que fue dictada por un juez federal, pero declinó responder si sería a Estados Unidos.

"Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, como ya lo expliqué fue una reacción muy violenta que ponía en riesgo la vida de mucha gente", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.