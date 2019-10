Plácido dice que está 'muy contento'

El tenor español Plácido Domingo aseguró ayer, en medio de las acusaciones de acoso sexual, que está "muy contento" porque está trabajando y en contacto con el público tras dar un concierto en la capital rusa.

"¿Mi estado de ánimo? Me ha visto que estoy muy contento porque estoy trabajando y eso es lo más importante. Estoy cantando y en contacto con el público", comentó al término de su actuación en el Crocus City Hall de Moscú.

Éstas fueron las primeras declaraciones del artista a la prensa después de un concierto desde que fuera acusado de acoso sexual por una veintena de mujeres, hechos que habrían ocurrido en los años 80, lo que le obligó a dejar la dirección de la Ópera de Los Angeles.

"Sigo trabajando, no he dejado de trabajar y voy a todas partes y eso es lo mejor", añadió, acompañado en todo momento de su hijo, Plácido Domingo Jr.

Adelantó que volverá en abril a Rusia, donde debutó en 1974 con la compañía de La Scala, para cantar en el legendario Teatro Bolshói, como hiciera hace 45 años.

"El público ruso es extraordinario", subrayó.

El tenor recibió ayer, a partes iguales, el apoyo y el cariño de los rusos en su segundo concierto europeo desde que dejara sus cargos de responsabilidad en Estados Unidos.

Domingo fue recibido con aplausos y despedido con bravos en un auditorio que se encuentra en uno de los centros comerciales más exclusivos de la capital rusa.

Ante más de 6.000 enfervorizados aficionados a la ópera, el artista español comenzó con dos arias de Umberto Giordano y Giuseppe Verdi, y siguió con un dúo con la mezzosoprano rusa María Katáeva con música de Amadeus Mozart.

También compartió escenario con Oxana Shílova, una de las estrellas del teatro Mariinski de San Petersburgo, y con un viejo amigo, el director de orquesta Yuri Bashmet.

Como es tradición, Domingo también reservó sus energías para interpretar varias zarzuelas como El dúo de la africana de Manuel Fernández Caballero o Maravilla de Federico Torroba. Y también puso en pie a los asistentes con el bolero Sabor a mí del mexicano Álvaro Carrillo y un tema más moderno, Perhaps Love, compuesto por el tenor y John Denver. El punto culminante de la noche fue cuando cantó a dúo con su hijo, que se mostró muy cariñoso con su padre, al que dio un beso en pleno escenario. La velada terminó con la interpretación de Bésame mucho, uno de sus temas preferidos, y Atardeceres de Moscú, la clásica canción rusa que cantó en su idioma original.

El público ruso le inundó con ramos de flores al final de la actuación, que se prolongó durante casi tres horas. Los presentes en la sala, que acogió en 2013 el festival de Miss Universo presidido entonces por el actual presidente de Estados Universo, Donald Trump, pagaron por una entrada entre 55-945 dólares.

"Estoy al tanto de las acusaciones, pero mientras no se presenten pruebas convincentes... No tengo nada que decir. Mientras, me dedicaré a disfrutar del arte", comentó Lika, una espectadora, minutos antes del inicio de la función.