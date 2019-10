Biby Gaytán vuelve con elegancia en la puesta en escena Chicago

"Todo el mundo debe soñar muy alto", expresó María León después de haber bajado del escenario del musical Chicago, donde ofreció una gran actuación en su noche debut, en la que cada uno de los miembros de esta producción tuvo también su momento para brillar y vaya que brillaron.

"Para mí, y me imagino que también para mis compañeros, es un sueño realizado porque te cambia la vida, tu forma de estar en el mundo es distinto y tus sueños también crecen, piensa en grande 'Roxie', piensa en grande", expresó León citando uno de los diálogos de su personaje, que según sus palabras, espera la empuje hacía nuevos panoramas como Broadway por ejemplo, tal y como sucedió con su antecesora Bianca Marroquín.

El productor Morris Gilbert explicó que en el teatro los personajes son los que eligen a sus intérpretes y eso fue lo que sucedió con María y Biby, quienes casi desde las primeras audiciones se ganaron el derecho de estar en este musical y esa noche lo habían demostrado.

“Tuve que prepararme durísimo para el papel en todos los aspectos; siempre he hecho las cosas porque me gustan y porque me llenan el alma”. — BIBY GAYTÁN, actriz.

Desde el principio del primer acto el público pudo ver el gran trabajo que se logró con tan sólo seis semanas de ensayos, tiempo récord para una obra de gran formato, y que le permitió a Biby lograr plantarse en el escenario con porte, seguridad y sobre todo elegancia, como "Velma Kelly". Para Biby este es su gran regreso a los escenarios, después de 15 años de haber pisado por última vez un escenario teatral y aseguró que Chicago tenía un factor que la convenció sobre otras propuestas de trabajo. "El arte, no todos los proyectos han tenido esa característica siempre y éste era un sueño, apenas supe que había la más mínima posibilidad de ser candidata a estar dije voy con todo", explicó.

La complejidad y belleza de este montaje, quedó de manifiesto en cada uno de los números de este musical, que hicieron reír y aplaudir a los espectadores con el trabajo tanto de actores como de músicos, resultado que Pedro Moreno atribuye a lo hecho con los creativos que vinieron de Nueva York para montar Chicago en México.

"Le comentaba a nuestro productor (Morris Gilbert), tremendo riesgo que tomaste conmigo, porque yo musicalmente no tengo ningún antecedente, me gusta cantar mis canciones pero ya, esto es otro animal, entonces me siento muy contento de tener el equipo de trabajo que tenemos, porque me han dado la confianza de salir al escenario y hacer Billy Flynn", dijo el actor cubano.

Antes de esta noche la producción ya había tenido algunas funciones previas y según palabras de María León, se dieron cuenta que cada noche la obra es distinta, dependiendo de cuál sea la reacción del público y eso le pareció maravilloso. "En estas semanas es donde se ha macerado este equipo y esta familia, que está más unida que nunca, que nos amamos, que creo hacemos un gran equipo arriba del escenario", dijo María León.

Ambas protagonistas vivieron momentos emocionantes durante esta función de estreno, como cuando Biby a mitad de la obra se dio cuenta que sus hijos Eduardo, Alejandra y Ana Paula estaban en la primera fila, "se me hizo un nudo en la garganta, fue una emoción terrible y verles sus caritas fue un regalo de Dios".