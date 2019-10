destaca por su talento

Carlos Gallardo es un cantante lagunero que desde hace nueve años se fue a radicar a Ciudad de México con el fin de luchar por sus metas musicales.

En este tiempo ha sacado dos discos y ha ofrecido muchísimas presentaciones. Su talento lo llevó a ganar la beca María Grever, único estímulo en México que apoya la composición de música popular nacional.

Carlos visitó el foro de SigloTV y El Siglo de Torreón para anunciar sus proyectos y una presentación que dará hoy en un conocido bar.

"Estoy muy contento, llegué hace unos días para promover un concierto que daré junto a mi colega Paulina Jiménez en un sitio ubicado sobre la Saltillo 400", contó.

Gallardo explicó que no es la primera vez que alterna con Jiménez, quien promueve el material discográfico de nombre Bienvenido a mi vida.

"Paulina y yo estamos haciendo este tour por diversas ciudades. Este jueves tocará en mi tierra y mañana llegaremos a Saltillo", dijo.

Carlos recordó que ha sacado dos materiales discográficos, el más reciente contiene 12 canciones de su autoría.

"Tiene rolas como Tu otra mitad; Nos veríamos bien, que habla de dar el siguiente paso en una relación o El hilo rojo cuya letra gira en torno a la leyenda del destino del hilo rojo; además de Un viaje que trata sobre mis aspiraciones en la música".

El artista torreonense manifestó que ya tiene planes de sacar una nueva producción discográfica con la que buscará seguir en el gusto del público.

"He escrito ya bastantes melodías, espero pronto sacar a la luz el siguiente álbum de estudio", manifestó entusiasmado.

Sobre la beca que ganó, Gallardo comentó que ha sido un aliciente en su trayectoria que espera aprovechar al máximo.

"Se trata de un estímulo en México que apoya la composición de música popular de este país. Fui seleccionado de entre varios cantantes y quedé, soy el único de Coahuila", detalló.

Carlos externó que pese a que extraña La Laguna, el haberse ido a radicar a la capital del país ha sido la mejor decisión que ha tomado hasta ahora.

"Yo estudiaba acá en Torreón la carrera de ingeniería en mecatrónica, luego me di cuenta que no era lo mío. La música me llamaba más la atención, entonces decidí irme y allá estudié composición e ingeniería en sonido; estoy muy contento, la verdad es que no me puedo quejar".

El cantante dijo que no todo ha sido color de rosa durante su estancia en Ciudad México.

"Casi llegando me asaltaron, me quitaron mi guitarra, pero la vida me recompensó ya que ahora tengo muchas guitarras".

Para saber