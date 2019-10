Goodell, satisfecho con revisión de interferencias

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, consideró ayer que la nueva regla que permite revisar el video para esclarecer si hubo o no interferencia de pase en una jugada está funcionando tal como se esperaba.

Goodell recalcó que sólo algunos errores evidentes de los árbitros se están corrigiendo.

Hasta la semana 6, se habían revisado en la liga 44 jugadas relacionadas con supuestas interferencias de pase. De éstas, se revirtieron las decisiones originales de los árbitros en siete ocasiones.

"Pienso que los entrenadores entienden que la repetición no va a corregir cualquier jugada apretada donde presuntamente hubo una interferencia", comentó Goodell en el cierre de las reuniones de dueños de la liga, que duraron dos días. "No es posible hacerlo perfecto y no vamos a ser los nuevos árbitros en estas jugadas. El proceso que ideamos buscaba corregir errores obvios y claros. Pienso que esto está resultando como esperábamos".

La nueva regla, aprobada como un experimento de un año, permite que las jugadas de supuesta interferencia sean desafiadas por los entrenadores y revisadas en el video. Pero persisten las quejas de entrenadores, jugadores y fanáticos sobre estas acciones. Algunos argumentan que más decisiones arbitrales deberían revisarse.

Este año, cuando se aprobó la regla, Goodell dijo que los entrenadores sabían que no se cambiarían las decisiones de los árbitros sin una evidencia clara de que hubieran sido erróneas. Hasta ahora, se modifica el 16% de las decisiones.

"Siempre que hay un cambio de reglas hay también un periodo de adaptación, y los entrenadores prueban qué tipos de cambios se harán", comentó Goodell.

Rich McKay, presidente de los Falcons de Atlanta y miembro del comité de competencia de la NFL, consideró que es demasiado pronto para juzgar si las revisiones de interferencias han funcionado. Sin embargo, coincidió con Goodell en que la meta era revertir sólo los errores garrafales.

"Tiene que ser un error evidente", dijo McKay. "Es una regla nueva, a la que se están acostumbrando nuestros entrenadores, jugadores y árbitros".

El arbitraje ha sido un tema candente en esta temporada, con polémica sobre interferencias, bastantes castigos por sujetar indebidamente al rival y una decisión clave en el encuentro del lunes entre los Leones y los Empacadores que, a juicio de la propia NFL, fue errónea.

La pifia arbitral abrió la puerta para que Green Bay se impusiera por 23-22. Pero Goodell dijo que la controversia es parte del deporte.

"Uno nunca quiere ver un partido en que la gente hable después de los árbitros", reconoció el comisionado. "Fue un gran partido entre dos buenos equipos que han sorprendido a la gente con la forma en que están jugando. Y es duro. Tenemos que continuar haciendo todo lo posible para mejorar, pero así es el deporte. Esto existe en cualquier deporte".