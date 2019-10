Futbolistas del Veracruz amenazan con no jugar

Tras señalar que la dirigencia no les ha pagado sus salarios, los jugadores del Veracruz determinaron ayer que no se presentarán a disputar su partido de mañana ante Tigres, por la 14ta fecha del torneo Apertura 2019, informó la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO).

En semanas recientes, se ha informado que los jugadores no han devengado sus sueldos. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, visitó el martes el puerto de Veracruz en busca de solucionar el problema, pero dijo que ningún jugador había presentado formalmente una queja, lo que sería necesario para que la intervención de los dirigentes del futbol mexicano.

Ayer, los futbolistas del club se reunieron con Álvaro Ortiz, presidente de la AMFPRO y anunciaron que no jugarán.

"Los jugadores me comentan la situación real, fueron a fondo en la situación que viven y a algunos hasta seis meses les deben del torneo pasado. De los (jugadores) nuevos hay unos que no han cobrado desde que iniciaron el torneo", dijo Ortiz. "Por eso se llegó a una decisión y es que no se va a jugar el próximo viernes, están firmes y la asociación los va a apoyar, nadie quiere hacer esto pero quedan dos días, esto es un llamado para los dueños, que en estos dos días se pueda hacer algo".

39 PARTIDOS consecutivos tienen los Tiburones Rojos de Veracruz sin ganar en la Liga MX.

La última vez que un equipo no se presentó a disputar un encuentro fue en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz, se negó a enfrentar a los Jaguares de Chiapas, el dueño del equipo era Rafael Herrerías, el equipo tomó aquella medida en protesta por el calendario asignado a su equipo.

Desde el torneo pasado los dirigentes del Veracruz incurrieron en impago de salarios, un problema que fue resuelto de última hora, lo que permitió al equipo mantenerse en la máxima categoría mediante un desembolso de seis millones de dólares que le permitió evitar el descenso.

Dos entrenadores, Guillermo Vázquez y el chileno Juvenal Olmos, presentaron querellas ante la liga para recibir pagos pendientes de parte de la dirigencia. Algunos jugadores exigían sueldos caídos y otros denunciaron despidos injustificados.

El caso de Vázquez sacó a la luz la existencia de contratos dobles en el equipo. Un convenio se registraba ante la liga pese a la existencia de otro, por un monto mayor, del que no quedaba huella ante el organismo ni ante las autoridades hacendarias del país.

Las irregularidades han surgido de nuevo en el club, que además arrastra una racha de 39 partidos sin ganar. El próximo cotejo, lo podría perder sobre la mesa.

"No nos gusta hacer esto, no era la intención pero hoy está justificado porque la están pasando mal algunos compañeros, esperemos que esto ayude a esta situación para lo de los dobles contratos. Hoy por ti, mañana por mí", dijo Ortiz. "Es momento de dignificar la profesión y que los jugadores no se sientan pisoteados sus derechos humanos".

Ortiz dijo que el 95 por ciento de la plantilla estuvo de acuerdo en la decisión y que los demás "deben ser solidarios".

Bonilla advirtió que las consecuencias podrían ser aún mayores. Dijo que si los jugadores de Veracruz no se presentan ante Tigres, el equipo sería desafiliado y descendería.

El dirigente de la liga negó que ésta pudiera usar un fondo de contingencia del que dispone para cubrir sueldos en este tipo de casos, ante la falta de claridad en los convenios.

"En cuanto a los acuerdos verbales, es la primera vez que me encuentro con un caso de estos, siempre habían existido diversos tipos de contratos, pero había papeles firmados. Tuve que consultar con fiscalistas y afianzadoras para saber si en algún momento se podría considerar el acuerdo verbal y la respuesta fue negativa", indicó.

Adeudos se resolverán

Fidel Kuri, dueño de los Tiburones habló sobre la situación que vive el equipo. “Ya conocen la historia, anteriormente mencioné unas deudas con los jugadores y ya se están cubriendo”.

Kuri señaló que el equipo tiene deudas por el accionar de la Liga MX y la Femexfut, quienes le adjudicaron deudas de los dueños anteriores. “Lo que le está pasando al equipo es culpa de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol; la razón es que a mí me cargaron los adeudos de los dueños anteriores (Rafael Herrerías, Mohamed Morales, y demás) que no me correspondían”, señaló.

Sobre el tema de los contratos, mencionó que hay jugadores con los que se llegó a un acuerdo verbal, y especificó que todos los jugadores tendrán lo que les corresponde. “Hay jugadores que no quisieron firmar porque el contrato tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente, se les va a pagar, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un contrato”.

El dueño del Veracruz aseguró que para la siguiente semana ya debe estar resuelto el tema de los pagos a los futbolistas “me toco pasar por este bache y lo vamos a sacar”, finalizó.