Con el dolor de velar a su hijo, la madre de uno de los 13 elementos de la Policía Michoacán asesinados en una emboscada envía un mensaje a todas las madres de familia: "no dejen a sus hijos entrar a la policía, porque se los matan y no hay vuelta de hoja. Una de madre se queda vacía. ¿Y dónde están los delincuentes?".

Esas son las palabras de Juana Yolanda Guerrero, madre de Arturo Jonathan Lechuga Guerrero, de 22 años, quien murió el lunes pasado en una emboscada en la localidad de El Aguaje, en el municipio de Aguililla, Michoacán.

Entre llanto, la mujer también pide a las autoridades que pongan más atención con sus elementos, "Los tienen como en cacería, sin armas. ¿Cómo se defienden? Los mandaron, para que los cazaran como animales", sostiene la mujer.

Pese al dolor, Juana Yolanda dice que se siente orgullosa de su hijo porque siempre dio la vida por defender a los ciudadanos, a pesar de las malas condiciones en las que tienen a los elementos.

"Era un niño bueno. A mí no me gustaba que fuera policía. Me lo mataron, me lo torturaron. A nadie le deseo esa muerte", lamenta la madre.

Las primeras versiones apuntan a que el ataque fue responsabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que los uniformados se dirigían a cumplir una diligencia ministerial.