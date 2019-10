Elton John se dice decepcionado de la cinta live action de El Rey León

El músico y compositor británico Elton John, quien coescribió algunos de los temas de la cinta animada El Rey León, confesó que le decepcionó la banda sonora de la adaptación “live action” que se estrenó este año.

“La nueva versión de El Rey León fue una gran decepción para mí, porque creo que estropearon la música. La música fue gran parte de la original y la música de la película actual no tuvo el mismo impacto. La magia y la alegría se perdieron con esas canciones”, dijo el compositor.

La película que llegó a los cines en 1994 marcó a varias generaciones con su historia del “ciclo de la vida” y su “soundtrack”, fue uno de los álbumes con mayores ventas; consiguió certificación diamante y un Oscar.



John coescribió junto a Tim Rice, Circle of life (Ciclo sin fin), I just can't wait to be King” (Yo quisiera ya ser el rey), Be prepared (Listos ya), Hakuna matata y Can you feel the love tonight? (Esta noche es para amar).

“La banda sonora no ha tenido el mismo impacto en las listas que tuvo hace 25 años, cuando fue el álbum más vendido del año. La nueva banda sonora se cayó de las listas rápidamente, a pesar del éxito masivo de taquilla”.

En entrevista con British GQ, Elton John lamentó que la producción no lo haya involucrado más en el proyecto musical que llevó por nombre The Lion King: The Gift, conformado por 19 canciones.

“Me hubiera gustado que me invitaran más a la fiesta, pero la visión creativa de la película y su música fue diferente esta vez y no fui realmente bienvenido o tratado con el mismo nivel de respeto. Eso me pone muy triste. Estoy muy feliz de que el espíritu de la música se mantenga en el musical”.

La versión de “acción real” de El Rey León, dirigida por Jon Favreau, recaudó en su fin de semana de estreno 185 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Meses después superó los mil millones en taquilla a nivel mundial.