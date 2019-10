Presenta gobierno federal dos denuncias contra Romero Deschamps

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno presentó dos denuncias en contra del líder petrolero Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los ingresos del político priísta.

"Hay dos denuncias que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no es como sostienen que se congelaron cuentas, pero si se enviaron los denuncias a la fiscalía, que es la que se tiene la investigación de este asunto".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que las investigaciones están relacionadas con los ingresos, obtención de recursos o avisos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda.

Aunque aseguró no tener problemas con nadie, López Obrador expresó que no acostumbra reunirse con líderes porque trata de ser cuidadoso, "pero me gusta más reunirme con la gente, me siento feliz con eso".

El presidente aseguró que el líder petrolero tampoco solicitó un encuentro con él.