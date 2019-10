No participarán funcionarios de GP en asamblea de Morena

Rechazan intervención de funcionarios municipales en la asamblea de Morena. Omar Castañeda González, síndico, dijo que el Ayuntamiento de Gómez Palacio tiene muchas ocupaciones de manera formal y el ejercicio de gobierno como para ocuparse de otros temas que no tengan que ver con el desempeño de la administración.

"La administración no participa en temas partidarios", manifestó, "estamos ocupados en el tema de estabilizar el gobierno, no hay ni el interés ni el tiempo para estar en otra actividad que no sea nuestro compromiso en el gobierno municipal, los señalamientos son absurdos totalmente".

Durante la asamblea de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en esta ciudad el pasado sábado no fue posible elegir a los delegados que participarán el 10 de noviembre en la elección del comité ejecutivo estatal del partido, así como el consejo estatal, pues prevaleció la desorganización y, en este contexto, hubo acusaciones de un militante, Rafael Palacios, en torno a que habían intervenido funcionarios municipales y responsabiliza directamente a la alcaldesa, Marina Vitela.

Castañeda dijo que se trata de una persona que sólo busca ganar reflectores, por lo que en distintas ocasiones ha buscado engañar a la ciudadanía, con argumentos de que el presidente de México le ha entregado candidaturas, lo que siempre ha resultado falso.

"Ha venido con una bola de mentiras y señalamientos con el objetivo de posicionarse", indicó, "la administración no se mete en temas de partido".

Dijo que la relación de la administración municipal con Morena es "como la que existe con cualquier otro partido político, de respeto e independencia total".