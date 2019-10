Santos alista duelo ante los Xolos de Tijuana

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al partido del próximo viernes ante los Xolos de Tijuana, en lo que marcará el regreso a la actividad en la Liga MX, dejando atrás una prolongada ausencia en casa, que data desde el pasado 25 de septiembre.

El equipo dirigido por Guillermo Almada trabajó ayer con un entrenamiento vespertino en las instalaciones de su cuartel general, TSM, donde ensayan el sistema táctico a utilizar en contra de los Xolos, quienes merodean los puestos de liguilla.

Sigue sufriendo el estratega uruguayo por la ausencia de sus seleccionados nacionales, peor aún, cuando los recuperará hoy, pero solamente podrá trabajar con ellos el día de mañana, para el viernes recibir al Club Tijuana, escuadra que solamente ha perdido un partido, en ocho visitas al nuevo estadio Corona.

Previo a la práctica vespertina de ayer, el volante de contención, Fernando Gorriarán, habló en torno a los resultados adversos que consiguió Santos en sus visitas y Pumas y Tigres, asegurando que eso debe resultar en una experiencia valiosa, para corregir los errores a la brevedad.

"El baño de humildad viene bien, recibimos un cachetazo (sic) con esos dos equipos, creo que nos sirvió mucho para darnos cuenta de que no somos más que nadie ni menos que nadie, tampoco; tenemos que respetar a todos los rivales de la misma manera, entrar al 200 por ciento a cada partido, porque sabemos que no nos sobra nada y cualquier rival nos puede hacer daño", consideró.

El uruguayo ve a la fecha FIFA como una buena oportunidad para retomar el futbol que estaban practicando y regresar a los buenos resultados, pero sobre todo, a practicar el estilo de juego que les había caracterizado en el inicio del torneo.

"Trabajamos muy bien esta semana, hicimos entrenamientos muy intensos, tratando de recuperar la imagen que habíamos dado al principio de torneo, creo que dimos una mala imagen en estos últimos dos partidos, pero estamos trabajando para recuperarnos", afirmó "Nando".

Respecto al próximo rival, los Xolos de Tijuana, el futbolista procedente de la primera división de Hungría, descartó que las suspensiones de Camilo Sanvezzo y Ariel Nahuelpán, pueda ser un factor que incline la balanza a favor de los Guerreros, quienes deben pugnar por volver a su forma de juego: "ellos tienen jugadores muy importantes, sufrieron la suspensión de jugadores claves en su equipo, pero nosotros debemos preocuparnos por lo nuestro, volver a hacer nuestro trabajo, volver a ser el Santos que éramos al inicio del torneo, que fue lo que nos dio para estar arriba", añadió.

Cuestionado sobre si los aficionados santistas ya han visto el cien por ciento de Gorriarán, el sudamericano apuntó: "creo que todavía me faltan muchas cosas por mejorar, es mi primer torneo y me adapté muy rápido a la intensidad de juego, creo que vengo haciendo un gran papel, como todo el equipo, se ve reflejado en la tabla, estamos un punto abajo del primero, con un partido menos, creo que es una liga muy difícil, pero todo el equipo tenemos un plus para dar, esperemos que se pueda dar en la liguilla, tratando de conseguir el objetivo mayor", sentenció.