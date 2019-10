'Sweet child O’ mine', el video ochentero con más reproducciones

El video del éxito Sweet child O’ mine, de la agrupación estadounidense de hard rock Guns N’ Roses, se convirtió en el más reproducido al alcanzar las mil millones de visualizaciones.

El tema lanzado en 1987 como parte del álbum debut de la banda, Appetite for destruction (uno de los más vendidos en la historia de la música), es el primero de dicha década en ingresar al Billion Views Club de YouTube.

Detrás de Sweet child O’ mine se encuentra el tema Take on me, de A-Ha con 944 millones de reproducciones, seguido de Girls just want to have fun, de Cyndi Lauper con 786 millones.

Actualmente, Axl Rose y Slash se encuentran inmersos con la banda en el tour Not in This Lifetime, el cual ocupa ya la cuarta posición en la lista de las giras más exitosas. Este martes se presentarán en el Pinnacle Bank Arena de Estados Unidos.

El viernes llegarán a México y actuarán ante sus fans de Guadalajara (18 octubre) y Tijuana (20 octubre), para posteriormente continuar con su gira por territorio estadounidense.

De esta manera, Guns N’ Roses presume ahora de dos videos dentro del Billion Views Club, toda vez que November rain (1992) se convirtió en 2018 en el primer audiovisual de los años 90 en alcanzar dicha cifra. Hasta la fecha es el único en conseguirlo.

Entre los videos más reproducidos de dicha década, aparece Smells like teen spirit de Nirvana, con 968 millones; Zombie, de The Cranberries, con 962 millones; I will always love you, de Whitney Houston, con 860 millones; y What´s Up, de 4 Non Blondes, con 765 millones.

Guns N’ Roses suma en su canal más de 6.7 millones de suscriptores, son uno de los 200 artistas más vistos de 2019 a nivel mundial, con visualizaciones diarias en promedio de 3.1 millones tan solo este año.