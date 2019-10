- El boxeador mexicano Andy Ruiz, campeón mundial de peso pesado, aseguró que en su revancha en diciembre contra Anthony Joshua, olvidará que el británico es un buen tipo, a quien estima.

"Le tengo respeto a Joshua. Es un hombre bueno, amable, respetuoso y de buen carácter, pero adentro del ring no hay amigos, ni respeto ni nada. Somos él y yo. Nunca digo que voy a noquear, si el golpe perfecto llega es bueno", comentó Ruiz en entrevista.

Al referirse a la posibilidad de una seguidilla de combates con el británico, Ruiz dijo estar listo, aunque ahora se concentra en la próxima.

"La gente quedó emocionada por el espectáculo que dimos, así que, de existir hasta una tercera o cuarta pelea, con gusto lo hago. Es lo que demanden mis fanáticos, sin ellos no soy nada, primero debo pelear con Joshua y después pienso que pueden venir otros boxeadores de diferentes tipos", explicó.

Ruiz pasó 20 días entrenando en Guadalajara, en la búsqueda de otro tipo de trabajo para mantener el hambre de triunfos.

"La idea fue de mi entrenador Manny Robles de quitarnos muchas cosas, seguir con el origen humilde para salir como un 'animal' a la pelea. Hemos visto la pelea contra Joshua 100 veces y ahora entreno con las cosas que no hice en ése combate. Ya pasó esa etapa de análisis y regreso a Los Ángeles para tomar condición física", reveló.

Cuando noqueó a Joshua, el mexicano pesaba 170 kilogramos y para diciembre quiere estar por debajo de los 150, de tal manera, ha dejado de comer hamburguesas y chocolates que eran parte de sus hábitos alimenticios.

"Me debo quitar los chocolates porque ahora la preparación es diferente. En la primera apenas tuve cinco semanas para estar listo, esta vez es distinto, quiero llegar ligero, rápido y poderoso, me importa tener velocidad al atacar", confesó.

Ante la aceptación del Comité Olímpico Internacional de incluir a boxeadores profesionales en el programa de Tokio 2020, Andy Ruiz desechó la opción de representar a México.

"Alguna vez intenté ir a unos Juegos Olímpicos en Pekín 2008 y no lo conseguí, esa etapa quedó cerrada para mí. Me invitaron a formar parte del equipo olímpico, sin embargo, considero que ya no es mi tiempo, hay que darle chance a los jóvenes que sueñan con una medalla", concluyó .

No es un secreto que el Ruiz es un gran aficionado de las Chivas Rayadas de Guadalajara, es por eso que en entrevista para ESPN, le envió un mensaje al comentarista de la cadena Álvaro Morales "amenazándolo" en caso de seguir hablando mal del cuadro tapatío.

"Álvaro, por favor para de hablar de mis Chivas, ellos van a ganar; ya sé que andas hablando mucha mie... pero van a ganar sino mi entrenador él 'Manny' Robles va a ir y te va a meter unos ganchitos", fue el mensaje que envió el campeón para defender al equipo de sus amores de los polémicos comentarios de Morales.

Aunque el comentarista le respondió "Andy, yo no necesito enfrentar a tu entrenador, es contigo. Aunque sea ilegal".