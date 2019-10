Desconoce secretario de Educación cierre de la Primaria Emilio Carranza

El secretario de Educación del Estado de Coahuila, Higinio González Calderón, desconocía el hecho de que la inseguridad provocó finalmente el cierre de la Escuela Primaria Emilio Carranza, en la colonia Primero de Mayo en Torreón.

"No me parece que una escuela se cierre por eso", dijo el secretario, quien hasta el día de ayer no tenía el tema presente y aseguró que es la comunidad la que debe estar al tanto. "La comunidad es la que debe proteger la escuela", señaló.

Al decirle que la inseguridad también es un tópico que compete a las autoridades dijo: "Por supuesto, pero normalmente es el problema de la comunidad y depende mucho de la actitud que tomen, depende de que las líderes de la colonia sepan que la escuela es el único medio que tienen para sacar a sus hijos", explicó además de asegurar que revisará el tema.

Como se informó anteriormente, la baja de alumnos en la escuela inició desde hace nueve años y fue en aumento porque muchas familias se fueron de los alrededores. Para el 2012 tenía apenas el 60 por ciento de los alumnos que solía tener y finalmente en este ciclo fue cerrada.

La institución tiene bardas, rejas y una gran techumbre, lo cual no fue suficiente ante la ola de violencia que azotaba a la ciudad y que provocó que familias enteras decidieran retirarse de ese sector habitacional desde hace años.

En cada ciclo se reducía la matrícula hasta que en el más reciente se cerró.

Desde el 2012, El Siglo de Torreón anunció que los padres de familia estaban cansados de las balaceras y de la violencia por lo que optaban por sacar a sus hijos de las escuelas del poniente e irse a vivir al otro extremo de la ciudad. En primarias como la Justo Sierra, 20 de Noviembre y Emilio Carranza, ubicadas en el poniente de Torreón, la matrícula disminuyó hasta en más de un 60 por ciento, principalmente debido a la inseguridad y al crecimiento de la ciudad hacia el oriente en ese año.

En ese tiempo, la primaria Emilio Carranza de la colonia Primero de Mayo contaba con una matrícula de 164 alumnos.

Fue en la Primero de Mayo