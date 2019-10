Billy Porter será el hada madrina de 'La Cenicienta'

El actor estadounidense Billy Porter confirmó que participará en la nueva versión cinematográfica de La Cenicienta, en "live action", cinta que protagonizará Camila Cabello y será dirigida por Kay Cannon, cuyo estreno está programado para 2021.

El actor de la serie Pose dará vida al hada madrina que guía y cuida los pasos de "Cenicienta". Si bien no se han dado muchos detalles de la nueva producción, Porter, de 50 años, aseguró, durante su participación en el New Yorker Festival, que estará en el filme producido por James Corden y Leo Pearlman.

Asu vez, la película marca el debut cinematográfico de la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello. Aunque la intérprete de Cry For Me no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con Variety, Idina Menzel, recordada por interpretar Let it go en la cinta animada Frozen (2013), está en negociaciones para integrarse al reparto como la malvada madrastra de "Cenicienta". La dirección estará en manos de Kay Cannon, escritora y directora nominada al Emmy por el programa de comedia 30 Rock.

La historia de La Cenicienta tiene varias versiones, aunque la más popular en Occidente es la creada por el escritor francés Charles Perrault, quien en 1697 publicó ‘Cendrillon ou La petite pantoufle de verre’ (Cenicienta o El zapatito de cristal). Es muy conocida también la adaptación que hicieron los Hermanos Grimm, en Alemania en 1812.