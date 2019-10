Simpatizantes de Trump muestran video violento contra la prensa

Los periodistas que cubren presidencia pidieron a Trump condenar el video, el cual fue reportado primero por The New York Times. En él, un Trump falso le pega un tiro en el cuello al fallecido senador John McCain; balea y apuñala en el rostro a la personalidad televisiva Rosie O’Donnell; le dispara al senador Bernie Sanders en la cabeza y también otras personas cuyos rostros están reemplazados con logotipos de organizaciones de noticias.

El rostro de Trump está superpuesto sobre el del supuesto asesino. Otros blancos del ataque son el expresidente Barack Obama; el movimiento de protesta contra el asesinato de personas de raza negra Black Lives Matter; la legisladora demócrata Maxine Waters; y el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton. Las organizaciones noticiosas retratadas son CNN, The Washington Post, BBC, PBS, NBC y Politico.

El video fue mostrado la semana pasada en el marco de una durante una conferencia de American Priority en el complejo turístico Doral Miami de Trump, dijo el organizador del evento Alex Phillips en un comunicado. Trump no asistió a dicho evento. “El video no fue aprobado, visto o sancionado” por los organizadores del evento, comentó Phillips.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado el domingo por la noche en el que señaló que estaba “horrorizada” por el contenido.

“Todos los estadounidenses deberían condenar esta representación de violencia dirigida a los periodistas y a los adversarios políticos del presidente”, aseveró Jonathan Karl, presidente de la asociación. “Anteriormente, hemos mencionado al presidente que su retórica podría incitar a la violencia. Ahora, le pedimos a él y a todos los que estén asociados con esa conferencia denunciar este video y afirmar que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad”.

This video depicting a macabre scene of a fake President Trump shooting, stabbing & assaulting members of the news media & his political opponents was shown at a conference for his supporters at his Miami resort.



Despicable.#TrumpVideopic.twitter.com/4Qjk1zt9aG