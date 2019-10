Beto y Ely vuelven a

Mentira es el nuevo sencillo del tercer álbum como solista del cantautor chile Beto Cuevas, protagonista del exitoso musical Jesucristo Super Estrella.

Esta nueva versión reúne una vez mas a Beto Cuevas y a la reconocida cantautora mexicana Ely Guerra, después del rotundo éxito El duelo que hicieran juntos en el año 2001.

La canción fue producida por el múltiple ganador del premio Grammy & Latín Grammy. Humberto Gatica (Productor también del tema original).

En esta ocasión el tema se grabó entre Los Angeles y la Ciudad de México, lugar donde se reencontraron Beto y Ely.

El nuevo álbum de Beto Cuevas conectará los grandes éxitos de su repertorio re versionados junto a grandes artistas invitados con canciones inéditas que presentarán a un Cuevas totalmente renovado y el cual será lanzado este 2019.

La melodía ya está disponible en todas las plataformas digitales, misma que se dio a conocer en compañía de un video lyric con imágenes de Beto y Ely durante la grabación del tema.

Beto visitará México los próximos días para promocionar este especial lanzamiento.

Hace unas semanas, Beto acudió a la Comarca y ofreció una entrevista exclusiva a este diario. Dijo que le gustó mucho el recibimiento que le dieron los laguneros.

"El calor de aquí siempre está presente, pero el que más me importa es el calor humano de la gente de aquí. En el aeropuerto se encontraban fans esperando y bueno me hicieron sentir muy bien porque tenía años de no venir y me dí cuenta que me tenían presente", comentó.

Sobre su participación en Jesucristo Súper Estrella, Beto comentó que ha sido un gran acierto encarnar a Jesucristo tanto a nivel personal como profesional.

"Es un gran privilegio para mí, una gran responsabilidad que de alguna manera ha vuelto a activar el Jesucristo que todos llevamos dentro".

Cuevas comentó durante la charla que sí cree en Dios, sin embargo, no acostumbra ir cada domingo a misa.

"Siempre he creído en Dios, lo que pasa es que nunca he sido muy practicante de ir a las iglesias, aunque yo creo que el templo debe ser uno mismo, es el cuerpo y pienso que en la medida en que uno respete ese templo y esté en contacto con Dios, de dentro hacia afuera, uno puede practicar la religión".

El chileno informó que gracias al montaje musical, que logró reunir a miles de laguneros en Coliseo , ha podido sacar su lado de actor.

"Siempre me ha gustado actuar y nunca lo había hecho en un musical, cantando y actuando. Es un trabajo de mucho corazón y de mucha fuerza".