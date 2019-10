VIDA CAMPIRANA

Cómodamente me encuentro en mi hogar disfrutando de una deliciosa taza de café, en esta linda fresca y nublada mañana de sábado, en la que como siempre puntualmente escribo para mis distinguidos lectores, temas de actualidad relacionados al sector agropecuario; hoy trataré del Día Mundial de la Alimentación, el cual se conmemorará el próximo miércoles 16 de octubre, este año bajo el lema "Dietas saludables para un mundo sin hambre"

El "Día Mundial de la Alimentación" que data desde 1979 establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la FAO que es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, la desnutrición y la pobreza.

En este día se hablará de los avances realizados para alcanzar el #HambreCero para el año 2030, como parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos. Como se mencionó anteriormente el lema de este año es "Dietas saludables para un mundo sin hambre". La celebración de este año exige acciones en todos los sectores a fin de lograr que las dietas saludables sostenibles y accesibles a todo el mundo, al mismo tiempo se realicen un llamado para que todos pensemos y nos concienciemos sobre lo que comemos, para una vida saludable.

A lo largo de las últimas décadas, el patrón alimentario y las dietas han cambiado de una forma drástica, siendo el resultado de la globalización alimentaria, la urbanización y el aumento de los ingresos económicos, se ha pasado de platos tradicionales y estacionales donde predominaban los alimentos vegetales y ricos en fibra, a dietas con alimentos cargados en azúcares, almidones refinados, grasas y sal, se abusa de los alimentos preparados y procesados, de la carne y de otros alimentos de origen animal, etc.

La FAO explica que cada vez se dedica menos tiempo a cocinar en el hogar, sobre todo las personas que viven en entornos urbanos, donde se depende en mayor medida de los establecimientos de comida rápida, de los supermercados, de la comida para llevar, de los vendedores ambulantes de comida, etc. Esto da lugar a que se sigan dietas poco saludables que, sumadas a los estilos de vida sedentarios, han propiciado un incremento significativo de las tasas de sobrepeso y obesidad en países desarrollados, pero también en los países con economías pobres, donde hambre y obesidad conviven paradójicamente.

Es importante que el gobierno en sus diferentes niveles deban reforzar los programas enfocados al campo, con la finalidad de brindar la autosuficiencia alimentaria y dar ocupación y seguridad del sector rural.

Pero… ¿Cómo enseñar a las futuras generaciones a tener amor a la Tierra y enseñarles métodos de producción en el campo, si hemos vuelto al latifundio roto con el reparto agrario iniciado en 1936 por el General Lázaro Cárdenas Del Río, y algo muy penoso que son las propias instituciones educativas de enseñanza agropecuaria las que hoy rentan los terrenos de las parcelas escolares a los latifundistas neoliberales? Esto es algo verdaderamente reprochable e indigno porque no es justo que hoy los estudiantes mendiguen donde aumentar sus conocimientos porque las instituciones educativas en esos lugares que estaban destinados para sus prácticas hoy están rentadas, esto es digno de que sea conocido por las altas autoridades del sector educativo por el futuro que hoy les espera a esos próximos profesionistas ¡! Qué pena me da decir lo anterior!!! Ojo directores no se vuelvan cómplices ni el reproche de estas soñadoras y ambiciosas generaciones para evitar su migración.

Qué bueno que existe el 16 de octubre en nuestro calendario que es una fecha muy importante para reflexionar sobre la producción de alimentos y como mejorar la producción de estos en un mundo cada vez más complicado, especialmente ante los desafíos en el medio ambiente como lo es la escasez de agua la contaminación, la erosión del suelo, la invasión de plagas, y otros factores más que limitan a la tierra en la producción de alimentos que es el reto con el que el hombre se enfrenta cada día para su propia subsistencia y que debe lograrse en cantidad y calidad suficiente para una población sana; es por ello que este próximo 16 de octubre en todo el mundo se habrán de llevar diferentes actos que nos lleven a hacer conciencia sobre la producción de alimentos para las presentes y futuras generaciones.

Es pues para los gobiernos una gran responsabilidad brindar todos los apoyos necesarios para que el campo produzca los alimentos necesarios y ser altamente competitivo brindando mediante una buena alimentación una vida sana para su población.

Y como siempre al finalizar un mensaje alusivo al tema para meditar.

"Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla".- Librado Rivera (1864-1932) Político, periodista y profesor Mexicano.

"Comunicar es servir"

