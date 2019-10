¿Cuál vamos a rentar?

Debido a tantos avances, varias prácticas pareciera que se han vuelto obsoletas como la compra de discos compactos, sin embargo, persisten ya que todavía hay personas que adquieren tales materiales de sus artistas favoritos para sentir y oler el "librito" que contiene las canciones y sus letras, además de apreciar las fotografías incluidas.

"Yo quiero seguir sacando discos físicos, hay muchos fans que los siguen comprando y espero que un día no dejen de salir", dijo en una ocasión la cantante María José a El Siglo de Torreón sobre estas versiones de álbumes.

Otra "tradición" que pese a que se consideraba "muerta" permanece en la Comarca Lagunera es la renta de películas en videoclubes, hay dos en la región que continúan recibiendo personas ansiosas de alquilar filmes.

Uno de ellos se llama Space, está ubicado en Escobedo y Madero. El responsable del lugar, César Hernández, dijo a El Siglo de Torreón que la renta de películas es un negocio que evidentemente se desplomó, sin embargo, el de él existe porque aún hay personas que acuden.

"Nos perjudicó la llegada de plataformas, pero sobre todo el hecho de que las televisiones analógicas dejaran de funcionar ya que muchas personas contrataron el cable. Además de alquiler de filmes, vendo pronósticos", comentó Hernández.

La cadena local OZ se expandió por diversos lugares de la Comarca Lagunera. De nueve sucursales que existían, hoy en día únicamente sobrevive una ubicada en la calzada del Jesuita San Agustín. Este diario acudió a las 8:00 de la noche del pasado viernes. Se encontraban siete personas a esa hora seleccionado películas para disfrutar su fin de semana.

"Como pueden ver la costumbre de rentar películas no ha muerto. Aquí tenemos películas de las más nuevas que se tardan mucho en llegar a Netflix, además de nuevas son legales y originales", comentó Sergio Anguiano, administrador del videoclub.

Sergio informó que para animar a la gente cuentan con diversas promociones que hasta ahora le han funcionado bien.

"Abrimos todos los días y tenemos promociones, por ejemplo, de lunes a jueves las personas se pueden llevar una película y se pueden tardar dos días en regresarla. Las cintas que más se alquilan son de superhéroes y las más nuevas que van llegando", detalló.

"Híjole, no saben qué emoción me daba ir a rentar. Me acuerdo que mis padres me rentaban muchas películas animadas, una de ellas, la primera de Toy Story y en VHS. ¿Se acuerdan que tenías que regresar la cinta en un aparato conocido como regresadora para que no te cobraran algo más después de devolverla?", dijo.

Delgado externó que al entrar a la etapa de la adolescencia se volvió suscriptor de Blockbuster Independencia. Ya iba solo o con sus amigos a alquilar, expresó que siempre acudía los viernes al videoclub.

"Yo salía los sábados de antro, pero los viernes siempre iba a Blockbuster como a eso de las 7:00 de la tarde para quedarme en casa o con los amigos viendo 'pelis'. Siempre buscaba los estrenos más nuevos, ya en DVD, los VHS habían desaparecido. Al llegar a la caja te ofrecían que por cierta cantidad más te daban palomitas o dulces".

Alan dijo que ha aprendido a adaptarse a los cambios y hoy en día utiliza Netflix, sin embargo, todavía compra películas del género de terror y de superhéroes. Aseguró que recuerda con cariño las épocas de ir a dichos videoclubes.

"Todo va cambiando muy rápido. Desgraciadamente las nuevas formas de tener cosas, en este caso música o películas, nos ha hecho ser más flojos. Todo está a un click, pero pues creo que muchos de ustedes recuerdan con nostalgia esos tiempos de ir a rentar".

Aldo Magallanes