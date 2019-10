Pese a estímulos, no pagan agua al Simas

De cara al último trimestre del año y dadas sus condiciones financieras en "focos amarillos", el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) endurecerá las medidas de presión contra los morosos y considera recurrir al corte del suministro de agua potable.

Según el secretario técnico del Consejo Directivo, Eduardo Castañeda Martínez, "al que no pague el agua, no se le da el servicio".

El empresario aseguró que prevalece la cultura del no pago.

"Ya nos cansamos de esperarlos a que paguen, pues no responden a programas de descuentos y plazos. Tampoco a las condonaciones, aunque les pongan medidores nuevos. Sencillamente no quieren pagar el agua y no porque no tengan… es más bien por una fuerte resistencia de la gente a pagar sus consumos de agua. Dicen que no tienen pero se les ve con un buen teléfono, con sus caguamas".

Castañeda dijo que gran parte de lo que le perjudica al Simas., respecto a su situación financiera, es precisamente eso: que el 50 por ciento de los usuarios no paga el agua.

Según él, se han conectado alrededor de 35 mil medidores nuevos en igual número de domicilios, que sin embargo, no es garantía de que vayan a pagar sus consumos del vital líquido.

La empresa municipal tiene registrado un padrón de 185 mil usuarios y 85 mil de ellos presentan rezagos en sus pagos.

En opinión del consejero, que asegura ser honorario, el organismo operador ha mejorado su capacidad de cobro pero no en la medida de lo que se necesita, si acaso un 25 por ciento.

"De alguna manera tenemos que empezar a incrementar los ingresos este año, para que el año entrante haya más usuarios pagando", indicó.

Respecto a la postura del Consejo Directivo del Simas, informó: "hemos dicho que se necesita más energía para que la gente se concientice. Que si quiere tener agua la tiene que pagar, porque los que no pagan le afectan a los que sí cumplen".

En lo que respecta a acciones severas comentó que se definirán en la junta del mes de octubre. "Se van a hacer medidas más drásticas para que el que no pague el agua, no se le dé el servicio. Ya se les ha esperado, se les ha dado plazo, qué más se puede hacer".

Señaló que esta problemática se ha tratado insistentemente en las sesiones del Consejo.

Por lo que respecta al incremento propuesto para las tarifas de agua potable para 2020, es entre el 4 y 7 por ciento, a razón del rubro doméstico, comercial e industrial.

La propuesta ya fue aprobada por el Cabildo y solo se espera que haga lo propio el Congreso del Estado.

"Yo quiero que haga énfasis en que estos niveles de incrementos en las tarifas de agua potable, no son lo que necesita el Simas. El organismo necesita más dinero", citó Castañeda.

Pidió a los ciudadanos que vean las cosas con objetividad puesto que si alguien ha estado pagando mil pesos al mes en su consumo, con el alza propuesta nada más pagará mil pesos con 50 centavos, que en realidad "no es mucho por tener agua y drenaje. Si se quiere tener un buen servicio hay que erogar más" afirmó.

Propuesta de alza para 2020