Alcaldes no se comprometen con alerta de género

Falta compromiso por parte de la mayoría de los alcaldes para atender la violencia de género que se registra en sus municipios, aspecto que se nota en el bajo presupuesto que asignan a la prevención y en las dependencias municipales de atención a la mujer, que en muchos casos "sólo son de membrete".

Así lo reconoció la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, quien refirió que otra muestra del desinterés es la poca asistencia que se registra en reuniones para abordar la problemática de la violencia de género.

"A las últimas sesiones de la Alerta de Género fueron 22 alcaldes si mal no recuerdo de 39, a la anterior fueron 12 y terminaron tres de 39. Si no hay seriedad y no se le da un nivel de prioridad a estos temas que han venido afectando no vamos a avanzar como sociedad".

Asimismo, dijo que se debe asumir el compromiso de construir refugios para el resguardo de mujeres violentadas. "Si en los municipios no se comprometen para hacer la Casa Refugio aunque sea, no va a haber realmente un resultado. Siempre hablamos de los temas de género y sobre todo en los procesos electorales, hoy es una realidad que se viven muchos temas en contra de las mujeres y que son pocas las denuncias que se hacen, es más lo que no conocemos", señaló.

Agregó que se tiene que poner en el nivel que merece el tema en la totalidad de los municipios de la entidad y que la sociedad se sume también denunciando los casos de violencia.

"Creo que ha faltado mucho compromiso por parte de diferentes municipios. No de todos, tengo que reconocer que ha habido participación. Pero es simplemente ver los institutos, cuánto dinero les aplican y cómo realmente se habla mucho pero no se tienen realmente los elementos".

Agregó que sobre todo en los municipios más lejanos los institutos, "nada más son de membrete", por lo que "desde ahí falta el compromiso por parte de los alcaldes".