Proyectan becar a alumnos con promedio de ocho

Las instancias educativas del Ayuntamiento de Durango capital analizarán la posibilidad de ampliar el margen de becarios, incluyendo a los que tienen promedio de 8.0.

La regidora Rosa María Ascencio explicó que se generó una propuesta para que el padrón de beneficiarios de las becas que otorga el Gobierno municipal no se centre únicamente en los estudiantes con promedio de 9.0 o superior, pues esto excluye a un amplio margen de alumnos que requieren de este tipo de apoyos.

Precisó que durante la sesión de instalación de la Comisión de Educación del Cabildo, la cual preside, se le planteó a la directora municipal de Educación, Norma Rodríguez, la viabilidad de extender el margen de otorgamiento de las becas.

"Las becas se están otorgando por el promedio de los alumnos, se les está solicitando un nueve para poder acceder. Nuestra preocupación como Comisión de Educación es que muchas veces el alumno no puede tener ese promedio pero no porque no tenga la capacidad, sino que son muchos factores que pueden influir en eso. Puede ser el aspecto socioeconómico de la familia", manifestó.

La regidora reiteró que la modificación al reglamento para la asignación de becas podría iniciar con un proceso de observación si este estímulo genera un crecimiento en las calificaciones de quienes se admitan con el promedio de 8.0 y más.

El pasado 30 de septiembre cerró el registro de aspirantes a las becas del Gobierno municipal, tras el cual se recibieron 815 solicitudes de refrendo y 300 solicitudes nuevas de admisión; los beneficios que se entregan ascienden a mil 500 pesos para los becados de secundaria, dos mil pesos para el nivel medio superior y tres mil pesos para educación superior.

Al ser cuestionada sobre la viabilidad financiera para ampliar este padrón, Ascencio Orrante mencionó que se hará un estudio de las nuevas solicitudes para detectar a los aspirantes que tengan un promedio de 8.0 o superior para considerar su inclusión como beneficiarios.

La complejidad radica en que la convocatoria recién cerrada establecía como requisito de trámite un promedio superior a 9.0 de calificaciones, por lo que la posibilidad encontrar solicitudes de estudiantes con 8.0 es poca.