Bottas lidera prácticas del Gran Premio de Japón

altteri Bottas de la escudería Mercedes cronometró los mejores tiempos ayer en las prácticas para el Gran Premio de Japón, cuyas sesiones tuvieron que ser modificadas debido a que se acerca un tifón.

Los organizadores cancelaron la usual clasificación del sábado debido a que el tifón Hagibis azotará la isla principal de Japón ese día, así como el domingo. Con los nuevos planes, la carrera se llevará a cabo a las 2 de la tarde, como se había previsto, y la clasificación se realizará horas antes el mismo día.

"La FIA y la Fórmula Uno respaldan esta decisión tomando en cuenta la seguridad de los espectadores, competidores y todos en el Circuito de Suzuka", dijeron los organizadores en un comunicado.

El finlandés Bottas registró una vuelta de un minuto y 27,785 segundos en Suzuka de 5,807 kilómetros, 0,100 segundos por delante de su compañero inglés Lewis Hamilton.

Aunque la clasificación se llevará a cabo el domingo, los organizadores se reservan el derecho a usar la clasificación de la segunda práctica del viernes para determinar las posiciones de salida del Gran Premio el domingo.

Hamilton le lleva 73 puntos a Bottas en la tabla de posiciones de pilotos cuando quedan cinco carreras en la temporada.

El piloto británico ha ganado aquí en cuatro de las últimas cinco carreras. Si triunfa este fin de semana, igualará el récord de seis victorias del alemán Michael Schumacher en el Gran Premio de Japón.

"Tratamos de hacer todo lo posible hoy durante la sesión y priorizar", dijo Bottas. "Tratamos de ser eficientes con el tiempo y creo que cumplimos. Queda mucho por analizar todo antes de la clasificación el domingo, si es que se puede".

El holandés Max Verstappen de Red Bull se ubicó tercero en la segunda sesión, seguido por el monagesco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel en sus Ferraris. El tailandés Alexander Albon de Red Bull quedó en sexto sitio.

"No me preocupa tener la clasificación y la carrera el mismo domingo, porque es algo que no afectará mi plan", dijo Verstappen. "No podemos cambiar el clima y está fuera de nuestro control, así que toca esperar lo que pase el domingo".

El español Carlos Sainz (McLaren) quedó séptimo, seguido por el mexicano Sergio Pérez (Racing Point. El francés Pierre Gasly (Toro Rosso) y el británico Lando Norris (McLaren) completaron el Top 10.