Entre adultos mayores, más mujeres padecen depresión

La depresión en los adultos mayores de 65 años presenta el doble de ocurrencia en las mujeres, debido a factores hormonales, aunque el medio ambiente y el estrés predisponen aún más a padecerla.

El doctor Felipe Vázquez Estupiñán, especialista en psiquiatría, explicó que la depresión en las personas de más de 65 años está asociada también a enfermedades como diabetes e hipertensión.

“El hecho de que la mujer tenga dos cromosomas X, el factor hormonal y que es propensa a la inflamación podría condicionar mayor riesgo de depresión. El estrés en que vivimos en un mundo cambiante, hace que se alteren los circuitos que regulan las emociones. La misma condición social de la mujer también influye”, aseguró.

En el tratamiento de la depresión es importante incluir el cuidado de personas con enfermedades degenerativas, porque se ha concluido en varios estudios que el control del azúcar y colesterol implica bienestar mental.

“Es importante también mencionar que la depresión puede acelerar el deterioro cognitivo como la memoria, la concentración, ya que de por sí la edad trae reducción de estas funciones. La depresión puede acelerar los procesos de demencia y deterioro”, advirtió.

Uno de los síntomas nucleares de la depresión es la tristeza, la pérdida de interés y de placer en las actividades, “vamos a ver disminución en la motivación para hacer actividades que antes le interesaban como leer, caminar”.

Las personas deprimidas tienden a ser más lentas, incluso a bajar su tono de voz, y a no cuidar su aspecto y su limpieza corporal, detalló.

“La higiene, ese es un buen dato, la disminución del aliño personal puede hablar de una reducción en su autoestima; aquí habría que diferenciar, porque el paciente puede padecer demencia y depresión”, explicó Vázquez Estupiñán.

Indicó que, aunque no necesariamente en esa edad se tiene alguna idea suicida, sí es necesario prestar atención “cuando muchas veces escuchamos: -Que Dios me recoja, quisiera dormir y no despertar. Esas son ideas pasivas de muerte”, alertó el médico.

Expuso que un dolor crónico es una causa asociada a ideas suicidas, las enfermedades como el cáncer y enfermedades neurológicas graves, facilitan la aparición de la depresión.

Para ello recomendó una alimentación basada en el consumo de pescado, frutas, verduras, un cuadro de medicamentos apropiados, actividades físicas y un buen entorno familiar y de amistades que ayuden al paciente.

Consideró que de continuar registrándose los niveles de estrés que la sociedad actual soporta, se hace necesario inculcar en los niños y jóvenes actividades como yoga que les ayuden a canalizar el estrés para reducir las posibilidades de depresión en edad adulta.