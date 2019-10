Recetas para la vida

Cuando se habla de comportamientos personales… lo que para muchos es obvio, para otros ni siquiera se les ocurre. Lo más triste de esta cuestión, es que uno se ofende y se enoja por suponer, no aclarar y esperar que otros se comporten como uno lo haría, en ocasiones hasta uno el que termina comportándose como la persona que no es, por actuar como los otros lo hacen.

Hay personas que no entienden por qué uno se indigna después de que los ignoran o lastiman. Otras, no saben por qué tienen que agradecer, o saludar con cordialidad, y otros, no pueden reconocer cuando tienen que disculparse con humildad y ser más sensibles cuando dialogan.

Él me gritó, ella no me dirigió la palabra, ¿te fiaste? no me dio las gracias… se burlaron, siempre impone su opinión, no le hice nada y me ofendió… La lista de los maltratos, son interminables e incontables.

Cada uno tiene su propia percepción. Así, un evento puede ser interpretado de tantas maneras como personas lo miren. A pesar de que uno creería que hay ciertos comportamientos, universales, que, en cualquier situación, cada uno ve y actúa según sus creencias y sus necesidades.

Sería divino que agradecieran cuando uno se esfuerza por tener una atención. Estaría espectacular que el que lastime o agreda tuviera el valor para disculparse de inmediato, mejor aún, que intentaran de reparar el daño causado.

Es muy difícil no discutir con una persona intransigente, callar ante reclamaciones ilógicas, acceder a los cambios de planes. Es doloroso cuando ignoran.

Comportarse como una persona educada, ceder, permitir que la relación fluya, no juzgar, respetar los caprichos o los detalles irrelevantes, parecería la descripción perfecta de una persona sumisa, sin personalidad que se deja manipular o pisotear. Esto es una idea equivocada.

Uno tiene que ser la persona que es, a pesar del comportamiento de los demás. El trato de los otros es una cuestión que no se puede controlar porque no está en manos propias. Uno tiene que ser la mejor persona, aprender a acceder, entender y compartir, porque uno puede.

La persona que puede sobreponerse al mal trato de las personas desconsideradas podrá ser más sensible y madura. Será el individuo que tendrá una mejor calidad de vida, con paz emocional, y más apertura, tener mejores oportunidades y lo más importante, tendrá relaciones más sólidas.

Hay que reconocer que uno debe de ser siempre la mejor persona, sin tener que demostrarlo o insinuarlo. Uno tiene que ser generoso o detallista, si ésa es su naturaleza. Uno debe de ser agradecido, sin esperar que otros lo sean. Uno tiene que ser amable y educado a pesar de los groseros, etc...

No se puede, ni debe esperar que los otros actúen como uno quisiera o como uno cree que deberían.

Ser mejor.

Perspectiva- establecer las prioridades y tener claro los objetivos.

Compromiso – responsabilidad y decisión personal para ser mejor.

Integridad – valores claros, sinceridad y nunca comprometer los principios.

Respeto - reconocer que cada uno es diferente y tiene el derecho de ser como es.

Buena voluntad – disposición positiva y encontrar la opción más productiva y eficiente.

Mis relaciones son positivas y placenteras. Busco hacer lo correcto en toda situación. Permito que mis pensamientos fluyan y que las palabras de los demás no me causen conflicto. Puedo ceder ante cualquier persona difícil que se trate de imponer o me quiera controlar. Soy una persona libre, con entusiasmo y agradezco la oportunidad para poder ser mejor cada día.

Como ser mejor persona.

1. Actuar según uno sienta y no según lo traten. Valorar y validar la esencia personal para actuar como uno se sienta tranquilo y no juzgar cómo actúan los demás, aligera los malentendidos y mejora las oportunidades para tener una mejor calidad de vida.

2. Uno tiene que cuidar sus emociones, sus necesidades y sus expectativas. Sólo uno puede controlar lo que está en sus manos, entender esto y no esperar más de los demás libera y relaja las tensiones en las relaciones.

3. La vida es valiosa, hay que enfocarse y nutrir lo bueno, lo positivo y lo productivo. No engancharse en cuestiones que crean dolor y resentimiento o vivir enojado por cosas que uno no puede controlar es una pérdida de tiempo que limita que disminuye posibilidad ser feliz.

Uno es lo que es a pesar de lo que piensan y como lo tratan los demás.

