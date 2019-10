El Tri busca debut ganador

- Con un equipo alterno y sin ningún apuro, pero con algo de polémica.

Así llega México a sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que para la selección dirigida por el técnico argentino Gerardo Martino carece de la prioridad que sí tiene para equipos como Panamá, a la que enfrentará el 15 de octubre, El Salvador, Canadá y Haití.

Las razones son conocidas, el novedoso campeonato se presenta como la chance para que esas selecciones, en particular, sumen puntos, mejoren su posición en la clasificación de la FIFA y pujen por meterse a la ronda final de las eliminatorias de la zona a la próxima Copa del Mundo de Catar.

Ese no es el caso de México, que es de lejos el mejor ubicado de la Concacaf en ese ranking.

México debuta el viernes como visitante frente a Bermudas, al disputarse la tercera fecha del grupo B de la Liga A, que completa Panamá.

El campeonato, dividido en tres ligas (A, B y C) con ascensos y descensos, se disputa en las fechas FIFA, coronará a un monarca en marzo y es clasificatorio a la Copa Oro de 2020.

El "Tata" convocó para los duelos contra Bermudas y Panamá una mezcla de jugadores de la Sub-23 que disputará las próximas eliminatorias al fútbol olímpico, algunos que militan en clubes extranjeros y otros de la liga local. Es probable que utilice a los integrantes del equipo olímpico frente a Bermudas y salga con los legionarios ante Panamá.

La convocatoria mexicana generó polémicas porque Martino dejó fuera a un grupo de jugadores que, según reportes de la prensa, se fueron de fiesta a un bar de Nueva York tras la victoria sobre Estados Unidos en un amistoso a inicios de septiembre, entre ellos el delantero Javier "Chicharito" Hernández.

También dio de qué hablar la ausencia del centro delantero Raúl Jiménez, quien en la era de Martino ha tomado el lugar de Hernández -el goleador histórico del Tri- y el mediocampista Andrés Guardado, pese a que no fueron mencionados en el escándalo.

México tuvo libre las dos primeras fechas, en que Panamá y Bermudas dirimieron una serie de ida y vuelta el mes pasado. Panamá, ahora dirigida por el argentino Américo Gallego, ganó 4-1 y cayó luego en casa 2-0, lo que representó un duro revés en sus esfuerzos por mejorar en el escalafón mundial. Los seis mejores de la Concacaf en ese ranking disputarán la fase final de las próximas eliminatorias mundialistas.

Actualmente, los seis mejores ubicados son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Siguen Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago.

La polémica invadió la llegada de los seleccionados nacionales al hotel de concentración en Bermudas, después de que se diera a conocer el video donde los jugadores bajan de los camiones y pasan sin hacer caso a dos aficionados mexicanos que los recibieron en dicha sede.

En redes sociales fueron duramente criticados por esta acción que indignó a más de uno. Comentarios que reprobaban esta actitud de los seleccionados inundaron las plataformas.

Personas mostraban su apoyo y solidaridad con estos aficionados pues todos daban por hecho que esta acción fue completamente despectiva.

Pero para Héctor Herrera, mediocampista de la Selección Mexicana, no fueron groseros con los dos aficionados que ignoraron cuando llegaron a su hotel de concentración en Bermudas.

"No me pareció que fuéramos groseros o que no tenemos humildad. Somos más que todos los que están hablando en redes sociales", declaró.

Los comentarios en redes sociales tienen sin cuidado al jugador del Atlético de Madrid. Considera que se busca cualquier cosa para hacer ruido. "No estoy muy atento a las redes sociales y tampoco me incomoda lo que opinen y crean los demás. Yo creo que siempre están buscando alguna cosa para hacer ruido", aseveró.

Herrera justificó la acción de los seleccionados con que "los aficionados se encuentran en el mismo hotel y posteriormente se tomaron fotos con ellos".

Asimismo, considera que las duras críticas están haciendo una mala fama de la Selección y del mismo país. "Siempre tratan de hacer una película. Eso nos está creando una fama malísima mundialmente, siempre hay algo cuando hay fechas FIFA", sentenció.