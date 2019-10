Recuerdan a víctimas del terremoto del 86

Los salvadoreños recordaron a las víctimas del terremoto de 1986, que hace 33 años causó la muerte a 1,500 personas en este país centroamericano y que dejó más de 200,000 damnificados, especialmente en la capital.

Con un simulacro nacional y con ofrendas florales, miembros de la sociedad civil y de un organismo de socorro salvadoreño rememoraron a las víctimas del sismo de magnitud 7.5 en la escala de Richter que devastó San Salvador, el 10 de octubre de 1986.

En el simulacro nacional participaron alumnos, maestros, trabajadores del sector público y privado, y personal de instituciones no gubernamentales.

Los salvadoreños que se unieron al simulacro evacuaron los edificios y escuelas bajo la supervisión del personal de la Dirección General de Protección Civil, de los cuerpos de socorro, y de elementos de la seguridad pública.

El objetivo de la actividad fue contribuir al desarrollo de una cultura de prevención ante eventos sísmicos para que la población "sepa que hacer y proteja su vida y la de su familia", dijo a periodistas el director de Protección Civil, Orlando Tejada.Por su parte, miembros del cuerpo de socorro Comandos de Salvamento conmemoran a las víctimas con la colocación de ofrendas florales en uno de los lugares más simbólicos del terremoto, el edificio Rubén Darío, que fue destruido en su totalidad y donde hoy está un centro comercial.

"El edificio ya no podía ser habitado, porque en el terremoto de 1965 lo dejó totalmente dañado y sus columnas no habían sido reparadas (...) cuando el terremoto de 1986 sacudió San Salvador la estructura del edificio ya no aguantó y se cayó", recordó Roberto Cruz, de Comandos de Salvamentos.

Después del terremoto de octubre de 1986, los movimientos telúricos de 2001 de magnitudes 7.7 y 6.6 han sido los que más daños y muertes causaron.