Entregan obra en Torreón con parches en el pavimento

La mañana de este jueves, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, entregó la recientemente concluida obra de pavimentación realizada sobre la calle Fosforita en su tramo comprendido entre la carretera Juan Agustín de Espinosa y la avenida Bromo en fraccionamiento Villas de la Huerta.

Tal ejecución fue dada con una inversión de 3.42 millones de pesos, la cual, luce ya con parches e incluso hundimientos.

Según informaron los vecinos, esta obra que concluyó hace un par de meses, contó con trabajos de parcheo hace una semana ante los daños que comenzaron a aparecer en el asfalto, tales como hoyos y hundimientos.

"La obra ya comenzó a presentar hundimientos, no tiene ni cuatro meses y de hecho hace una semana vinieron a parchar pedazos donde el asfalto ya estaba deteriorado, yo veo con buenos ojos que el alcalde haga obras, le está echando ganas, pero es necesario que se vigile la calidad de los trabajos", dijo José Luis González, vecino del lugar.

"Por eso hoy lo aborde y le dije sobre la situación. Me envió con su asistente y le comenté mi queja, ahí la anotaron y no se si lo tomen en cuenta, pero lo que sí es que el Ayuntamiento debe poner atención en lo que se lleva a cabo en obras como esta de pavimentación, porque no cuestan un peso, es mucho dinero invertido que pagamos todos y no va a ser justo que en un mes más ya se vea esto deteriorado", agregó.

Esta labor de rehabilitación de la calle se dio ante la reposición un tramo de colector en una extensión de casi un kilómetro, donde se instalaron 10 mil metros de pavimento.

Además de lo anterior se generó una mejora en la plaza instalada en esta calle, colocando diversos módulos de juegos infantiles, una cancha de futbol y a petición de los colonos está por iniciarse la habilitación de un nuevo parque.