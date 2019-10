Vuelven a protestar en clínica del ISSSTE

Ayer jueves por la mañana nuevamente trabajadores de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impidieron la entrada al director de la Unidad de Medicina Familiar ubicada en Torreón Residencial, Jesús Gabriel Rosales Olachea.

El conflicto entre el sindicato que dirige a nivel estatal, Ricardo Muro, y la Dirección, quedó expuesto durante la visita que también hicieron directivos del ISSSTE de nivel central, quienes arribaron ayer en el vuelo de la mañana proveniente de la Ciudad de México.

Armando Lemus García, subcoordinador en la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE en el país, acudió a los nosocomios en la Región Laguna como parte de una indicación del Dr. Ramiro López Elizalde, director médico de Salud de este mismo Instituto en México.

El motivo de la visita era identificar las principales necesidades y ver qué se puede hacer desde la Ciudad de México para apoyar a las unidades en la región.

Lemus estuvo tanto en el Hospital General del ISSSTE como en la Clínica de Medicina Familiar donde se encontró un edificio plagado de cartulinas pegadas por trabajadores del instituto.

Respecto al conflicto entre el Sindicato y la Dirección, motivo por el cual no ha podido ingresar el director de la clínica desde el miércoles, Lemus García, aseguró que "no sabía que no dejaban entrar al director, ahorita afortunadamente aquí lo veo, estamos evaluando en qué términos estamos".

"La verdad nosotros traemos una dinámica proactiva, creemos que el sindicato busca el bienestar de sus trabajadores o agremiados y nosotros como administración también buscamos que haya una bienestar para toda la población, creo que se pueden llegar a acuerdos entre las dos partes y donde las dos ganan para avanzar juntos en favor de la derechohabiencia que al final es a quién nos debemos y es quién debemos cuidar", añadió Lemus.

Dicha autoridad federal tuvo conocimiento de la intención de cerrar algunos servicios por parte de la plantilla laboral como protesta, lo que consideró inviable.

"Se mencionó que querían cerrar algunos servicios, creo que esa no es la alternativa, se debe de buscar otras vías y que se vea que hay civilización entre las dos partes, ver que sí pudimos platicar con la parte sindical y llegamos a un acuerdo. El director va a continuar y se realizarán unos cambios y mejoras que vemos que son posibles como atender a la población derechohabiente aunque se hayan terminado los turnos y no cerrar las ventanillas hasta que se atienda la última persona que esté formada. También se buscará mejorar en las áreas de trabajo para los propios trabajadores. Es importante destacar que también es necesario que cambie la actitud tanto de la plantilla de trabajo como de la administración, aquí se trata de que todos estemos bien y que la derechohabiencia no padezca", finalizó.