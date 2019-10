'Quizás el partido más flojo en mi carrera'

- La goleada sufrida ante los Tigres el pasado sábado, sigue calando hondo en el seno de los Guerreros del Santos Laguna, en especial hirió el orgullo de su entrenador, el uruguayo Guillermo Almada, quien aceptó que pudo ser el peor partido de su vida como director técnico de futbol profesional.

En entrevista realizada ayer en Territorio Santos Modelo, posterior al entrenamiento matutino del equipo Albiverde, se sinceró Almada, señalando su molestia por no lograr hacer goles y en cambio, encajar cuatro anotaciones del rival, algo que para nada planea, en su sistema de juego ofensivo: "me preocupa cuando no marcamos, porque priorizamos el arco de enfrente, sobre todo porque el volumen de juego y la intensidad no fueron tan buenas como en otros partidos. Seguramente el juego contra Tigres, fue el más flojo que hemos hecho en el año y quizás en mi carrera como entrenador", sentenció.

Ahondó en su análisis del partido, el uruguayo que es un entrenador estudioso y meticuloso, desmenuzando el duelo ante Tigres y señalando los errores de su equipo, aunque lamentó que actualmente hay ausencias de su equipo, por las convocatorias a selecciones nacionales: "hemos hecho un análisis de lo que hemos padecido y tuvimos un mal performance, junto con otros ítems que analizamos, pero no tener a los jugadores seleccionados nos quita la posibilidad de trabajar para tener cosas más frescas, prestaremos más atención a esos detalles para solucionarlos y volver a lo que éramos", evidenció.

La solución para salir de los problemas, se encontrará en el entrenamiento diario, consideró Almada, quien ya analiza otras opciones: "trabajar, refrescar conceptos, hicimos un muy mal partido, quizá no tuvimos el volumen de juego, nos equivocamos mucho, le agregamos muchas desatenciones a jugadores de gran nivel que seguramente si das esas facilidades, te van a hacer daño, estamos seguros que vamos a volver porque lo han demostrado los jugadores, es difícil mantener una regularidad, tenemos un plantel chico, reducido, estamos tratando de ampliarlo con la recuperación de los lesionado y a otros dándoles más continuidad, a ver si tenemos otros futbolistas que nos puedan dar una mayor variabilidad a la hora de elegir".

Santos ha sido derrotado consecutivamente por Pumas y Tigres, en un pésimo inicio del mes de octubre, lo que ya ocupa la atención de Almada, aunque confía en que regresarán los buenos resultados: "siempre me preocupa cuando el equipo no juega bien, cuando lo hace por lapsos también, pero no hemos mantenido niveles de un mes malo. El partido de Pumas fue atípico, porque veníamos con una continuidad de partidos y ellos no, el partido de Tigres fue muy malo, no se rescata nada positivo, a los jugadores los veo entrenar todos los días con la disposición y las ganas que vamos a recuperar el nivel, porque todos los equipos tienen momentos buenos y momentos difíciles, está en nosotros sabernos recuperar, no se van a olvidar de jugar al futbol, no se van a olvidar de la condición que tenían, tenemos que volver a unas cosas que nos hemos equivocado", apuntó.

Guillermo Almada ahora se concentra en el futuro, buscando un buen cierre en el torneo que les permita llegar en buenas condiciones a la liguilla, por lo que mantiene a su equipo en actividad, prueba de ello es el partido amistoso que tuvieron ante la UACH, en TSM: "la idea era darle minutos a los que no los venían teniendo, porque vamos a tener una seguidilla de partidos y a veces suplir en el futbol es muy complicado, vamos a tener una seguidilla entre campeonato local y la Copa que seguramente vamos a utilizar a todo el plantel, ésa fue un poco la finalidad, alternando algunos jugadores, mandando a Sub 20 para que se puedan preparar y responder después, ampliar las capacidades del plantel para que tengamos mayor dificultad para armar los once que juegan, hoy hay una marcada diferencia y lo que uno intenta, es acercar la competencia de los que no la tienen para que encuentren un nivel y puedan competir por el puesto", describió.

Los Guerreros tendrán más actividad futbolística en la pausa de la Fecha FIFA, pues Almada no admite relajación, a pesar de lo incómodo que le resulta tener ausencias por convocatorias: "intentamos hacer todo dentro de la cancha con balón, no alejarnos de él, vamos a hacer un partido con Tampico, nos va a venir bien para movilizar algunos jugadores, los que nos quedaron, siempre encontramos esta problemática en las fechas FIFA, que se nos van muchos futbolistas y vienen muy cerca del partido y se complica automatizar el trabajo, el caso de Arteaga se nos ha complicado mucho, tuvo dificultades en el último partido, uno dentro del análisis que hace, no lo tenemos y prácticamente viene a jugar y eso le quita la posibilidad que le refresquemos conceptos con los trabajos y lo tengamos fresco el día de partido, todas estas fechas nos han complicado mucho, trataremos de suplirlas con amistosos, refrescarle el concepto esas pocas horas que vamos a tener cuando vengan Arteaga, Lozano, Castillo, todos los que están involucrados en selección, eso no ha perjudicado bastante", lamentó.

Dejando de lado por un momento, los malos resultados, Guillermo Almada se expresó en torno a los buenos comentarios vertidos hace par de días, por Gerardo Martino, respecto al trabajo del Club Santos, colocando jugadores en selecciones nacionales y siendo un ejemplo de organización: "esos comentarios son de una persona muy importante, que hace muchos años está involucrado en el futbol. Son una caricia al alma, a los futbolistas y a los que hacemos Santos. Nada más que el técnico de la selección, que exprese eso de nuestro equipo, nos produce orgullo a todos los que integramos Santos. Un indicio de que vamos por buen camino, pero esto lo tenemos que demostrar siempre. Lo más importante es levantarnos del partido complicado que hicimos con Tigres", agradeció.