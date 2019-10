Aficionado señalado de acoso, teme por su integridad

David "N" identificado como el hombre que tocó el seno de la futbolista Sofía Huerta mientras se tomaba una fotografía, declaró que la acción fue involuntaria ya que alega no vio donde puso su mano al fijar su mirada en el celular.

El hombre a quien la directiva de Tigres ya vetó para cualquier partido femenil o varonil, sostuvo que ya trató de establecer comunicación con el conjunto felino, pero que hasta ahora nadie ha respondido.

"No fue mi intención. Sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano. La mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. Soy padre de familia. Se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo", dijo en entrevista con el programa radiofónico RG La Deportiva.

El individuo asistió a un partido amistoso entre Tigres y Hoyston Dynamo. Al concluir el encuentro se acercó a la parte baja de la tribuna y abrazando a la futbolista por detrás le colocó la mano izquierda en el pecho de ese lado, mientras ella se tomaba una selfie con él.

La imagen que se viralizó en redes sociales, provocó que David "N" haya recibido amenazas por Facebook y Whatsapp, así como mensajes a su familia. "A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física. Tengo temor. Ya tienen mi Whatsapp y me ponen mensajes amenazantes", expresó el aficionado de nombre David.