Bastian Schweinsteiger anuncia su retiro como futbolista

El exinternacional alemán Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en 2014 y actualmente en las filas del Fire de Chicago, anunció ayer su retirada para el final de esta temporada a través de su cuenta en Twitter.

"Les doy las gracias a ustedes y a mis equipos, el Bayern Munich, el Manchester United, el Fire de Chicago y la selección alemana", escribió Schweinsteiger, tras anunciar su decisión de dejar su carrera como futbolista, así como su determinación de seguir "fiel" al futbol.

"Decir adiós como futbolista activo me hace sentir un poco nostálgico, pero me siento entusiasmado con los retos que me esperan pronto", escribió Schweinsteiger en Twitter.

El jugador está casado con la exjugadora de tenis Ana Ivanovic, a quien también agradeció en su mensaje.

La decisión del centrocampista alemán, de 35 años y con 121 partidos como internacional, entre 2004 y 2016, era más o menos esperada en medios de su país.

Este mismo martes, en la conferencia de prensa previa al amistoso de hoy entre Alemania y Argentina, el seleccionador Joachim Löw fue preguntado por esa cuestión.

"Si se retira, se irá una figura como pocas se han visto en el futbol alemán. Fue uno de los mayores futbolistas que ha tenido Alemania", apuntó Löw.

"Desconozco los planes de Bastian. Es posible que se retire", añadió el seleccionador, para añadir que para él habrá siempre "un puesto en la selección", tal vez como técnico en prácticas.