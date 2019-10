Van por estrategia regional de búsqueda

De 2007 a abril de 2018, Coahuila y Durango registran dos mil 799 desapariciones, de las cuales 517 corresponden a la región Lagunera, sin embargo, el Gobierno federal aclaró que los datos están en proceso de actualización y que solo se incluyen las denuncias presentadas ante los Ministerios Públicos.

Ayer, y como parte del Programa Regional de Búsqueda Noreste que implementa por primera vez la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Comisión Nacional de Búsqueda para resolver la crisis de personas desaparecidas en el país, se realizó en Lerdo el foro "Diálogo de experiencias para la construcción de estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en la región noreste".

De acuerdo al índice de desapariciones que se presentó, en Durango se tiene registro de mil 145 personas desaparecidas, y el mayor número se reporta en la capital, con mil 83, seguido de Gómez Palacio, con 11 desapariciones, mientras que en Lerdo el registro es de 5 personas, y en Mapimí, de 1.

En Coahuila, el registro total es de mil 654 personas desaparecidas. El mayor índice lo tiene Saltillo, con 462 personas, seguido de Torreón, con 454, de San Pedro de las Colonias, con 28 personas, y Francisco I. Madero con 18.

"Una cosa que nosotros queremos revisar muy bien es el hecho de que la mayoría de los desaparecidos que tenemos registrados en Durango son en la capital, cuando sabemos que existe un contexto muy importante de La Laguna de desaparición.

Es algo raro que del lado de Torreón haya muchas personas desaparecidas y de este lado no, por eso hablar de un número que no está actualizado no responde necesariamente a la realidad; esa es la realidad que tenemos solo en el Registro (nacional)", dijo Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda.